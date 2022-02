‘KOF XV’ revela al Team Garou como el primer DLC del juego (VIDEO)

‘KOF XV’ revela al Team Garou como el primer DLC del juego, trayendo de regreso a varios personajes muy queridos y solicitados de anteriores entregas de la saga.

El Team Garou de ‘KOF XV’ estará integrado por Rock Howard, Gato y B. Jenet, quienes ya estuvieron en ediciones pasadas de ‘The King of Fighters’, además de ser parte del juego ‘Garou: Mark of the Wolves’.

Podemos ver que los integrantes del Team Garou mantienen sus ataques clásicos en ‘KOF XV’, basándose principalmente en combate cercano de rápido impacto, sobretodo Rock Howard.

El Team Garou estará disponible en ‘KOF XV’ el próximo mes de marzo de 2022, en fecha por anunciar. Junto con ellos se reveló otro equipo DLC, el Team South Town, integrado por Geese Howard, Billy Kane y Ryuji Yamazaki.

De este último, ‘KOF XV’ no reveló nada de gameplay, aunque anunció que llegará en mayo de este 2022, como parte del Team Pass 1 que también incluye al Team Garou.

Por si fuera poco, en verano y otoño de 2022, ‘KOF XV’ recibirá un par de equipos extra con el Team Pass 2, aunque se desconoce la identidad de estos.

¿Quienes serán los próximos equipos añadidos a ‘KOF XV’?

Tanto el Team Garou, como el Team South Town, despertaron mucho interés entre los fans de ‘KOF XV’, es por ello que la expectativa está alta con los próximos equipos.

Muchos ya están haciendo sus especulaciones sobre los otros 6 personajes que veremos en ‘KOF XV’, señalando a peleadores icónicos que están ausentes de la galería principal.

Los primeros que vienen a la mente para llegar a ‘KOF XV’ son el equipo de Kim (o de Corea) y el los Psycho Soldiers, que son referente de la saga desde sus inicios.

Team Korea KOF (SNK)

Ningún miembro del equipo de Corea está presente en ‘KOF XV’, por lo que podríamos ver el regreso de Kim Kaphwan, Choi Bounge y Chang Koehan en uno de los DLC que faltan.

Por el lado de los Psycho Soldiers, sólo Athena Asamiya se integró a ‘KOF XV’ en esta ocasión; bien podríamos ver a Chin Gentsai y Sie Kensou con un nuevo compañero o compañera, tal vez el regreso de Bao o Momoko.

Fans tampoco descartan que ‘KOF XV’ traiga de regreso a otros equipos como el South America o el USA Sports, que han tenido una participación limitada.