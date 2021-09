Juego móvil de ‘Las Aventuras de Fly’ ya está disponible en todo el mundo

Square-Enix y DeNA anunciaron que el juego móvil de ‘Las Aventuras de Fly’ (’Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds’), ya está disponible.

El juego de ‘Las Aventuras de Fly’ se puede descargar en todo el mundo a través de la App Store y Google Play, siendo un spin-off del anime de ‘Dragon Quest’.

‘Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds’ es un RPG de acción en equipo para móviles que con mecánicas muy parecidas a las de los juegos tradicionales.

Además de contar una historia diferente a la de ‘Las Aventuras de Fly’, pues podremos crear nuestro avatar que será el protagonista y verdadero héroe del juego.

A el o ella se unirán los personajes de ‘Las Aventuras de Fly’ para enfrentar a diversos villanos, tanto de los juegos de ‘Dragon Quest’, como del anime.

Por su lanzamiento, el juego de ‘Las Aventuras de Fly’ ofrecerá el siguiente contenido:

En la misión “The Hero Tutor Returns!”, los jugadores pueden formar equipo con Avan, disponible hasta las 5:59 AM del 27 de noviembre del 2021.

El evento " Action is Virtue: The Solitary Swordsman” permitirá a los jugadores formar equipo con Hyunckel hasta las 5:59 AM del 13 de octubre de 2021.

Tendrán la oportunidad de obtener equipo para el Avan Strash en la Búsqueda del Tesoro de la Celebración del Lanzamiento, hasta el 14 de octubre.

Se distribuirán 3.000 gemas a todos los jugadores. Las gemas pueden usarse en la Caza del Tesoro para conseguir armas y armadura.

También se distribuirá un regalo de pre-registro de 3.000 gemas a los jugadores. Estos regalos se pueden reclamar el 31 de octubre de 2021.

Los jugadores que se conecten diariamente hasta el 14 de octubre de 2021 podrán ganar hasta 3000 gemas.

‘Las Aventuras de Fly’ aún tiene un juego en desarrollo

‘Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds’ no es el único juego de ‘Las Aventuras de Fly’ que los fans recibirán próximamente.

‘Dragon Quest: The Adventure Of Dai: Infinity Strash’ es el otro juego de ‘Las Aventuras de Fly’ que está siendo desarrollado para consolas de sobremesa.

Si bien se anunció desde 2020, de momento no hemos recibido nuevas actualizaciones del juego, Square-Enix se ha limitado a mencionar que sigue en pie.

Se espera que este juego de ‘Las Aveturas de Fly’ sea mostrado en el evento que la compañía tendrá en el Tokyo Game Show de 2021.

Además de liberar un nuevo tráiler, lo que se quiere es que den la fecha de lanzamiento y las plataformas en las que saldrá.

Los fans de ‘Las Aventuras de Fly’ esperan con ansias más información de este juego, que luce por demás ambicioso.