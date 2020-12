‘Dragon Quest XI S’; la edición definitiva llega a la multiplataforma (RESEÑA)

Esta versión del juego fue lanzada originalmente para el Nintendo Switch.



Como ya les hemos mencionado en anteriores ocasiones, este fin e inicio de generación ha estado plagado de remakes, remasters y ediciones definitivas, siendo la última de este rubro ‘Dragon Quest XI S’, la cual fuera lanzada para Nintendo Switch en 2019; pero que ahora llega a PS4, Xbox One y PC.

Así en 3 años, Square-Enix ha lanzado el mismo juego en tres ocasiones, si tomamos en cuenta que el título base de 2018. ¿Eso es bueno o malo? Podemos decir que un poco de ambas cosas, pues si bien se agregan muchos extras, no podemos dejar de lado esa sensación de “malestar” que algunos jugadores experimentan.

Para sumarle un poco más a este aspecto contradictorio, tenemos que señalar de una vez que ‘Dragon Quest XI S’ se mantiene como el mejor JRPG que haya lanzado Square-Enix en toda la generación pasada. Pero vayamos por partes y veamos todo lo que implica esta entrega del juego.

Dragon Quest XI S Square-Enix

‘Dragon Quest XI S’ y su escenario familiar

‘Dragon Quest XI S’ mantiene su historia base; tú eres el clásico héroe silencioso que después de un rito de adultez, descubres que eres la “Luminaria”, un antiguo guerrero destinado a luchar contra las fuerzas del mal; sin embargo, en lugar de ser bien recibido, esto provocará que seas perseguido, pues tu simple existencia significa la llegada del caos.

Bajo esta premisa te adentrarás en una aventura clásica de los juegos de la franquicia, bajo un gameplay que apela a la vieja escuela, ya que todo se desarrollará en batallas por turnos, grandes terrenos para explorar, una buena cantidad de monstruos y jefes, sin olvidar una serie de misiones secundarías que servirán para obtener ítems especiales.

Dragon Quest XI S Square-Enix

En otras palabras, si has jugado un ‘Dragon Quest’ antes, aquí encontrarás todos los elementos típicos; pero eso no significa que no haya espacio para la innovación. Square-Enix refinó tanto la obra, que a pesar de que todo se sienta familiar, se mantiene como un título sumamente interesante y divertido.

el mundo es muy atractivo y todo lo que haces, a la larga, tiene una buena recompensa, por lo que no sientes que estás desperdiciando valiosas horas en empresas vacías. Todos los que gusten de los JRPG de la vieja escuela y de larga duración (con un toque de modernidad), aquí encontrarán al mejor exponente de la actualidad.

¿Qué hay de nuevo en ‘Dragon Quest XI S’?

Para quienes nunca hayan jugado el título original o su versión para Switch, podemos decir que ‘Dragon Quest XI S’ hace un buen trabajo agregando mucho contenido a una obra de por sí ya extensa, tanto en objetos, como en misiones y modos, sin olvidar que, literalmente, se nos venden dos juegos por el precio de uno.

¿Cómo es esto último? Bueno, además de tener el juego en 3D, se nos da la posibilidad de jugar su versión en pixeles, la que saliera para el extinto 3DS, por si quieres meterle más nostalgia a la experiencia; podemos decir que en ambos estilos la obra es sumamente disfrutable, aunque recomendamos quedarnos con una apariencia desde el inicio.

Dragon Quest XI S Square-Enix

Lo anterior debido a que si pasas de 3D a pixel y viceversa a media aventura, parte de tu progreso se verá eliminado, pues el juego volverá a correr desde un punto específico de la aventura, no desde el lugar en el que estés al momento de hacer el cambio.

Junto con esto tenemos el añadido del Modo Foto, que ya es básico casi en todos los juegos; el tener equipamiento e ítems especiales que era parte de la preventa original; además de que contamos con nuevas sidequests y calabozos, lo cual te mantendrá pegado al control un buen rato.

¿Es un port de Switch?

Ahora bien, algo a señalar es que esta versión del juego no es una dedicada a las plataformas mencionadas al inicio (PS4, Xbox One y PC), sino un port de la que saliera para Nintendo Switch el año pasado; sin embargo, esto no demerita en nada su calidad técnica.

Nosotros jugamos en un PlayStation y su desempeño siempre fue estable, sin cortes en la acción o problemas de fluidez; además de que las gráficas no tenían una calidad inferior, al contrario, se mantenían igual de bellas que en la versión original, con paisajes coloridos y llenos de vida.

Dragon Quest XI S Square-Enix

Lo mismo va para la banda sonora (que puede intercambiarse entre orquestal o sintetizada), esta sonaba muy bien a pesar de que no contamos con un gran equipo de audio o un televisor de gama alta con varios canales de sonido atmosférico. Sin lugar a dudas la desarrolladora hizo un gran trabajo en este aspecto.

¿Vale o no vale la pena ‘Dragon Quest XI S’?

Entonces, ¿vale la pena jugar ‘Dragon Quest XI S’? Si nunca tuviste el título original y eres un gran fan de los JRPG, sin lugar a dudas se trata de algo que deberías de tener en tu biblioteca, pues se trata de la versión aumenta de uno de los mejores exponentes del genero, y tal vez el mejor juego de rol clásico que ha dado Square-Enix en años.

Por otra parte, si tienes la versión de Switch, honestamente no vale la pena adquirir esta, pues se trata de lo mismo que ya tienes la para la híbrida de Nintendo, por lo que sería algo innecesario tener dos veces el mismo juego.

Ahora que si jugaste en su momento la edición de PS4, el asunto se pone un poco delicado, pues aunque todos los extras valen la pena, no hay opción de hacer “la actualización”, como el Royal Pack de ‘Final Fantasy XV’; tendrías que volver a gastar por el juego completo, que si bien está a un precio rebajado, no parece que la oferta sea suficientemente atractiva.

En este caso, si de verdad deseas tener esta edición, te recomendamos a que esperes alguna promoción o descuento, pues definitivamente los agregados son algo que valdría la pena revisar por lo menos en una ocasión.