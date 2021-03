'Las Aventuras de Fly' tendrá su juego móvil (VIDEO)

'Dragon Quest The Adventure Of Dai: A Hero’s Bonds' será un RPG de acción.

Square-Enix y DeNA Co. anunciaron el juego móvil de 'Las Aventuras de Fly', el cual llevará por nombre 'Dragon Quest The Adventure Of Dai: A Hero’s Bonds', estando disponible para la App Store y Google Play durante este 2021.

Como podrán imaginar, 'Dragon Quest The Adventure Of Dai: A Hero’s Bonds' estará basado en el nuevo anime de 'Las Aventuras de Fly', teniendo un estilo de RPG de acción, contrario a obras de corte más tradicional lanzadas para la plataforma móvil.

De momento se desconoce la fecha exacta de lanzamiento; pero el pre-registro de la versión de Android del juego ya está disponible en https://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.android_googleplay.dqdaihb

Square-Enix aún prepara otro juego de 'Las Aventuras de Fly'

Si no son fans de la plataforma móvil; pero sí de 'Las Aventuras de Fly, no se preocupen, aún queda otro juego de la saga además de 'Dragon Quest The Adventure Of Dai: A Hero’s Bonds', el cual está siendo desarrollador para consolas.

Este título de 'Las Aventuras de Fly' llevará por nombre 'Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai', que seguirá al pie de la letra los eventos que podemos ver en el anime, siendo de igual manera un RPG de acción.

Estará disponible durante este 2021, aunque tampoco se ha dado a conocer la fecha exacta ni las plataformas a las que llegará; aunque se espera que incluya sistemas de pasada y nueva generación. Si bien no se sabe nada de su lanzamiento en occidente, es casi un hecho que lo tendremos por acá.

Todo esto se hace con el fin de celebrar el 30 aniversario de la saga, que viera la luz en un manga de 1991, que posteriormente fue adaptado como serie animada; aunque tuvo gran éxito en varias partes del mundo, fue cancelada en Japón a la mitad de la historia.