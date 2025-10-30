Tras darse a conocer los doblajes hechos con IA de Amazon, las redes sociales recuerdan las campañas que han hecho los actores de doblaje, quienes ahora son afectados por esta nueva modalidad.

¿Quiénes son los actores afectados por doblaje con IA de Amazon? Te damos la lista completa

En redes sociales se viralizaron series y animes de Amazon que fueron dobladas con Inteligencia Artificial, afectando a actores de doblaje y sus trabajos; especialmente luego de que se recordó la campaña que varios de ellos realizaron en contra del doblaje con IA.

Pero ¿quiénes son los actores afectados por doblaje con IA de Amazon? Esta es la lista completa:

Gerardo Reyero de 60 años de edad Liliana Barba de 52 años de edad Cristina Hernández de 48 años de edad Patricia Acevedo de 66 años de edad Javier Rivero de 58 años de edad Isabel Martiñón de 64 años de edad Mario Castañeda de 63 años de edad José Antonio Macías de 58 años de edad Alejandro Bono de 35 años de edad

Salvemos el doblaje hecho por humanos🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/NDHHhGlmVI — Gerardo Reyero Muñoz (@GerardoReyero) March 13, 2025

De este último, el actor de doblaje argentino, Alejandro Bono denunció que su voz estaba siendo usada de manera ilegal en el doblaje hecho con IA en Amazon.

Mientras que los demás actores de doblaje se unieron para crear una campaña en contra del doblaje hecho con IA de Amazon, el cual se dio a conocer en marzo pasado, en donde grabaron una serie de videos para crear conciencia en los usuarios sobre la importancia del doblaje y su trabajo.

También solicitaron apoyo a los usuarios y fans para que esta tendencia no se hiciera realidad y frenar el consumo del doblaje hecho con IA; algo que ahora es una realidad en Amazon Prime Video y en varias de sus series, películas y animes.

Esta polémica ha escalado a las redes sociales en donde los usuarios criticaron a estas series con doblaje hecho con IA en Amazon, pues aseguraban que “no tenían alma”, y le quitaba la oportunidad de trabajo a los actores.