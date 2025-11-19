El Fortnite Festival suma a Los Tucanes de Tijuana, así será su participación.

Los Tucanes de Tijuana serán parte de una colaboración especial con Fornite.

Así será la participación de Los Tucanes de Tijuana en el Fornite Festival

A través de redes sociales, Fornite Festival anunció la participación de Los Tucanes de Tijuana.

La agrupación de música regional mexicana formará parte de Fornite Festival con su canción La Chona el viernes 21 de noviembre.

Los Tucanes de Tijuana (Los Tucanes de Tijuana / Facebook)

Aunque Los Tucanes de Tijuana no estarán presentes con una skin en Fornite, sí lo hará con su tema más famoso.

La Chona es una canción que salió en 1995 con el álbum “Me robaste el corazón”.

Además de Los Tucanes de Tijuana, el Fornite Festival también contará con el tema LIKE JENNIE de la cantante surcoreana de Blackpink, Jennie.

El Fornite Festival es un modo disponible en el videojuego de Epic Games.

Lo pueden jugar hasta cuatro jugadores, quienes pueden tocar canciones con la opción de usar:

Guitarra

Batería

Bajo

Teclado

Voz

El objetivo es presionar las notas de forma sincronizada con la música aunque también se pueden improvisar los sonidos.

Los Tucanes de Tijuana en el Fornite Festival (@fnfestival / Instagram)

Usuarios de Fornite Festival reaccionan a la participación de Los Tucanes de Tijuana

Luego de darse a conocer que Los Tucanes de Tijuana serán parte del Fornite Festival, los usuarios reaccionaron.

Los internautas celebraron la peculiar inclusión de una de las canciones más populares del regional mexicano.

Incluso, aprovecharon la caja de comentarios de Fornite Festival para decir escribir algunos versos de La Chona de Los Tucanes de Tijuana.

Por lo que se espera que el Fornite Festival con Los Tucanes de Tijuana sea todo un éxito.