Fortnite revela su nuevo skin de Doja Cat, y ya provocó sensación entre los fans del videojuego y la cantante.

Amala Ratna Zandile Dlamini, mejor conocida como Doja Cat de 29 años de edad, aterrizó con su propio skin en Fortnite.

¿Cuándo llega el skin de Doja Cat a Fortnite?

A través de sus redes sociales oficiales, Fortnite reveló su próximo skin: el de Doja Cat.

A través de redes sociales se reveló que Doja Cat estará presente en la nueva temporada de Fortnite con un skin.

Según la información, el skin de Doja Cat con dos variables, podrá obtenerse en Fortnite a partir del próximo 9 de octubre del 2026.

Esta colaboración entre Doja Cat x Fortnite formará parte del evento de Fortinemares que incluirá cosméticos, una skin y el evento especial de Doja Cat.

Y hasta el momento, se sabe que la sin de Doja cat en Fortnite incluirá:

Skin de Doja Cat: Inspirada en su alter ego, Scarlet cuya skin estará disponible para los jugadores; también se presentó un trono temático llamado “Trono de la Madre de las Espinas”.

Contenido en Festival de Fortnite: se incluirán canciones de Doja Cat en el modo de juego Festival de Fortnite, y se especula que podría protagonizar la Temporada 11 en este modo musical.

La colaboración entre Doja Cat x Fortnite, también se extenderá a otro juego de Epic Games: Rocket League.

A él llegarán artículos cosméticos inspirados en Doja Cat; además de objetos como ruedas, calcomanías y un himno de jugador.