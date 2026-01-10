Llegó la primera colaboración grande de Fortnite de este 2026, nos referimos al contenido de South Park, el cual agrega varias cosas además de los clásicos objetos.

Si quieres aprovechar el contenido de South Park en Fortnite, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

¿Qué trae la colaboración de South Park con Fortnite?

La colaboración de South Park con Fortnite está disponible desde el 9 de enero de 2026.

Esta cuenta con los atuendos de Stan, Kyle, Cartman, Kenny y Butters en la tienda del juego.

Asimismo, la colaboración de South Park en Fortnite contará con un pase de batalla gratuito donde se podrán desbloquear objetos relacionados a la serie animada.

Sin olvidar que se agregará el nuevo modo de juego Quintetos para 5 jugadores, algo nunca antes visto en el popular battle royale.

Aquí te dejamos otros agregados que encontrarás en esta colaboración:

Objetos de jugabilidad: Questitos Puf para restaurar vida; Ficha de Reaparición de Kenny para revivir aliados; y la Vara de la Verdad para controlar el rumbo de la Tormenta

Cartmanlandia: Un nuevo Punto de Interés inspirado en el parque temático de Cartman, donde te puedes subir a las atracciones

El pase Legado de Caos: Sin necesidad de Monedas V, incluye 13 objetos que los jugadores pueden desbloquear al completar las nuevas Misiones de South Park – incluyendo el Gesto de Quesitos Puf, Mochilas Retro y picos

¿Hasta cuándo estará disponible la colaboración de South Park en Fortnite?

La colaboración de South Park en Fortnite estará disponible hasta el 5 de febrero de 2026, por lo que los fans tendrán prácticamente un mes para obtener todo lo que ofrece.

Como suele suceder con estos contenidos, una vez que termine la colaboración de South Park en Fortnite, será imposible adquirir todos los objetos especiales, eso incluye atuendos y accesorios.

Además, se desactivarán las misiones y se eliminará el punto de interés, todo como parte de la actualización a la obra, así como a temas de licencias; en este caso, con Paramount.

Si bien hay la posibilidad de que en el futuro los objetos y atuendos se pongan a la venta nuevamente, podrían pasar varios meses e incluso un par de años.