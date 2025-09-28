Fortnite ha decidido eliminar el emote del baile de Peacemaker, ya que comenzó a recibir críticas por emular un símbolo nazi.

La comunidad gamer está en shock tras darse cuenta de que Fortnite, el popular juego de Epic Games, eliminó el emote del baile de Peacemaker ante la polémica.

Fortnite habla sobre la eliminación del emote de Peacemaker por polémica de símbolo nazi

Los jugadores de Fortnite notaron que el emote del baile de Peacemaker había desaparecido.

Esto, ante las críticas de que usaba un símbolo nazi en sus movimientos: la suástica, también conocida como esvástica.

Es por eso que Fortnite tomó la decisión de deshabilitar este emote no sin antes colocar un aviso a sus usuarios:

“Mientras investigamos las intenciones creativas de nuestro socio con este emoticono de colaboración, si no se recupera, emitiremos reembolsos en los próximos días.” Fortnite

We're disabling the Peaceful Hips Emote in Fortnite as we inquire into our partner's creative intentions in this collab emote. Assuming it's not coming back, we'll issue refunds in the next few days. Sorry folks. — Fortnite Status (@FortniteStatus) September 28, 2025

Cabe recordar que cuando se dio a conocer este baile al inicio de la serie de Peacemaker en la primera temporada, los usuarios notaron algo extraño en sus movimientos.

Y es que muchos comenzaron a teorizar que los movimientos de Peacemaker, personaje interpretado por John Cena, ocultaba una suástica, un símbolo nazi.

Gracias al último episodio emitido de Peacemaker de la segunda temporada, esto parece confirmarse, por lo que Fortnite ha decidido tomar cartas en el asunto y eliminar su emote de baile.

Habrá que esperar para conocer las declaraciones de DC y James Gunn ante la acusación del uso del símbolo nazi en Peacemaker, y cómo esto afectará a los usuarios de Fortnite.