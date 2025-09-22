Daft Punk llega a Fortnite aunque la banda se retiró en 2021

El dúo francés de música electrónica Daft Punk estará de regreso nada más ni menos que para el videojuego de Fortnite.
Por lo que pese al retiro en 2021 de Daft Punk, los fans podrán disfrutar a los intérpretes de One More Time en esta colaboración de Fortnite, que ya tiene fecha de llegada.
En esta fecha llegan Daft Punk a Fortnite
A través de un comunicado Fortnite ha revelado su próxima colaboración que emociona a los fans de la música, con el dúo francés de música electrónica Daft Punk, la cual llegará en este fecha:
- Fecha: Sábado 27 de septiembre de 2025
- Hora: 2:00 de la tarde
Colaboración de Daft Punk con Fortnite la cual se titula Daft Punk Experience con lo mejor del dúo y Epic Games.
Con ello, Daft Punk en Fortnite tendrá sus propias skins y accesorios exclusivos, tales como:
- Skin GM08
- Accesorio mochilero de batería dorada
- Gesto Get Lucky
- Envoltorio de Daft Punk
- Skin TB3
- Accesorio mochilero batería plateada
- Gesto Around the World
- Envoltorio Futuro Daft Punk
Mientras que los accesorios musicales y hasta canciones de Daft Punk en Fortnite serán:
- Guitarra de doble mástil
- Bajo de cinco cuerdas
- Canción Get Lucky
- Canción Instant Crush
- Canción I Feel It Coming
- Canción Starboy
Por ahora se desconoce el precio que tendrá obtener los skin, accesorios y canciones de Daft Punk en Fortnite.
Daft Punk con Fortnite no tendrá concierto en vivo
Ante la llegada de Daft Punk con Fortnite, los fans ya esperaban concierto en vivo, tal y como se ha dado en otras colaboraciones entre artistas musicales con el videojuego.
Sin embargo, esto no sucederá con la colaboración de Daft Punk con Fortnite, pues tan solo será la experiencia en el videojuegos para los jugadores.