Daft Punk llega a Fortnite aunque la banda se retiró en 2021

El dúo francés de música electrónica Daft Punk estará de regreso nada más ni menos que para el videojuego de Fortnite.

Por lo que pese al retiro en 2021 de Daft Punk, los fans podrán disfrutar a los intérpretes de One More Time en esta colaboración de Fortnite, que ya tiene fecha de llegada.

En esta fecha llegan Daft Punk a Fortnite

A través de un comunicado Fortnite ha revelado su próxima colaboración que emociona a los fans de la música, con el dúo francés de música electrónica Daft Punk, la cual llegará en este fecha:

Fecha: Sábado 27 de septiembre de 2025

Hora: 2:00 de la tarde

Colaboración de Daft Punk con Fortnite la cual se titula Daft Punk Experience con lo mejor del dúo y Epic Games.

Fortnite x Daft Punk Experience. Coming soon. pic.twitter.com/f5dr9l8hPE — Daft Punk (@daftpunk) September 22, 2025

Con ello, Daft Punk en Fortnite tendrá sus propias skins y accesorios exclusivos, tales como:

Skin GM08

Accesorio mochilero de batería dorada

Gesto Get Lucky

Envoltorio de Daft Punk

Skin TB3

Accesorio mochilero batería plateada

Gesto Around the World

Envoltorio Futuro Daft Punk

Mientras que los accesorios musicales y hasta canciones de Daft Punk en Fortnite serán:

Guitarra de doble mástil

Bajo de cinco cuerdas

Canción Get Lucky

Canción Instant Crush

Canción I Feel It Coming

Canción Starboy

Por ahora se desconoce el precio que tendrá obtener los skin, accesorios y canciones de Daft Punk en Fortnite.

Daft Punk con Fortnite no tendrá concierto en vivo

Ante la llegada de Daft Punk con Fortnite, los fans ya esperaban concierto en vivo, tal y como se ha dado en otras colaboraciones entre artistas musicales con el videojuego.