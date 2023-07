Konnichiwa! viene con todo con el estreno de The First Slam Dunk, ahora presentando el primer tráiler en español latino, además de revelar el elenco con el regreso de varias voces.

Lamentablemente este tráiler de The First Slam Dunk no muestra a todas las voces en español, sólo podemos escuchar la de Ryota Miyagi, quien será el protagonista en esta ocasión.

El resto del video enseña algunas de las escenas del filme, el cual tendrá como trama principal el partido del Campeonato Nacional entre Shohoku y Sannoh.

Mismo que es el punto climático del manga original de los 90′s creado por Takehiko Inoue.

¿Quienes son las voces en español de The First Slam Dunk?

Como mencionamos, además del primer tráiler de The First Slam Dunk, se presentaron parte de las voces en español latino de la película.

Si bien casi todas las voces de The First Slam Dunk son nuevas, contamos con el esperado regreso de René García como Hanamichi Sakuragi y Sergio Bonilla como Kaede Rukawa.

El elenco de voces en español de The First Slam Dunk revelado es el siguiente:

Hanamichi Sakuragi: René García de 53 años

Rukawa Kaede: Sergio Bonilla de 48 años

Miyagi Ryota: Ferso Velázquez de 40 años

Takenori Akagi: Héctor Gabriel Estrada de 31 años

Hisashi Mitsui: Óscar López Ávila de 32 años

Aún falta que se anuncien más actores y actrices por revelarse para la película, se espera que conforme se acerque la fecha de estreno se dé a conocer el resto del elenco.

René García en The First Slam Dunk (@renegarcia900)

¿Por qué no regresaron todas las voces originales en The First Slam Dunk?

Si bien tenemos el regreso de René García y Sergio Bonilla en The First Slam Dunk, sorprende que no estén los otros actores y actrices del doblaje original.

Existe una buena razón para las ausencias en The First Slam Dunk. José Luis Castañeda no volverá como Takenori Akagi debido a su retiro en 2018.

Enrique Mederos no estará como Ryota Miyagi debido a su muerte en 2004; mientras que Jorge Palafox y Benjamín Rivera no dieron a conocer por qué no retoman a Hisashi Mitsui.

Habrá que ver si Cristina Hernández vuelve a hacer la voz de Haruko Akagi, de momento el personaje no hay revelado su voz para el doblaje en español latino.

The First Slam Dunk (Toei Animation)

Con información de Konnichiwa.