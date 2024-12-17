¿Quién es el personaje más popular de Dandadan? Se ha revelado cuál es el top 10 de los personajes más queridos de este anime.

Dandadan es un manga creado por Fuga Yamashiro que, recientemente vio su adaptación al anime y se ha convertido en uno de los más populares y amados.

Es por eso que ya se reveló cuáles son los personajes más populares de Dandadan, dando a conocer así a su top 10.

¿Sorprendido? Este es el personaje más popular de Dandadan

Ante la creciente popularidad de Dandadan gracias a su adaptación de anime, los mangas han visto un incremento en sus ventas.

Pues el número de capítulos vendidos de Dandadan ya asciende a 177, por lo que para celebrarlo, los responsables del manga llevaron a cabo una encuesta.

En ella se revela cuál es el personaje más popular de Dandadan, dejando también un top 10.

De acuerdo con Manga Mogura RE, Shueisha ya compartió los resultados de quién quedó como el personaje más popular de Dandadan.

Dando como resultado que, el personaje más popular de Dandadan es nada más y nada menos que uno de los protagonistas: Ken Takakura conocido como Okarun.

En ese sentido, el top 10 de los personajes más populares de Dandadan son:

Okarun Momo Ayase Turbo Abuela Jiji Enjioji Aira Shiratori Seiko Ayase Zuma Bamora Rokuro Serpo Kinta Sakata

¿Quién es el personaje más popular Dandadan? (Netflix)

La primera temporada de Dandadan está a días de terminar en Netflix

Tras revelarse que Okarun quedó como el personaje más popular de Dandadan, los fans tienen una victoria agridulce.

Pues la primera temporada del anime de Dandadan está a punto de terminar, ya que el próximo jueves 19 de diciembre, llegará el episodio 12 del anime a Netflix.

Aunque ante la popularidad de Dandadan, se espera que pronto se anuncie una segunda temporada; específicamente en el Jump Festa 2025 que se celebra este fin de semana.

Por lo que es casi seguro que próximamente se confirme una segunda temporada de Dandadan, al ser el anime más popular de este 2024.