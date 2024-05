En las filtraciones se dice que el primer tráiler de Venom: The Last Dance ya tendría fecha de estreno y hasta se filtró la duración.

Venom: The Last Dance sigue dando de qué hablar, luego de que se dijera en rumores que esta película podría contar con un Peter Parker totalmente desconocido.

Ahora el primer tráiler de Venom: The Last Dance estaría a nada de llegar para la emoción de los fans.

Venom: The Last Dance (Sony)

Esta sería la fecha del estreno del primer tráiler de Venom: The Last Dance

A través del insider @BeyondTheTrailer ya conocemos la fecha de estreno del primer tráiler de Venom: The Last Dance.

Fecha del primer tráiler de Venom: The Last Dance la cual está próxima a suceder, ya que se dice que podría ser la próxima semana.

Sin embargo, por ahora no hay un día en específico, pero todo apunta que el estreno del primer tráiler de Venom: The Last Dance será en un máximo de 7 días, en los primeros días de junio de 2024.

Asimismo, se sabe que el primer tráiler de Venom: The Last Dance incluso fue clasificado ya en Reino Unido bajo la señalización de “Rated 15″.

Lo que quiere decir con una clasificación R, lo que hace se los rumores sobre la película crezcan al mantener esta clasificación que desde el inicio de la trilogía esperaban.

Pese a esto se maneja con dicha clasificación, aún se desconoce si la señalización de “Rated 15″ se mantendrá en otros países, debido a las diferentes normas.

'Venom: Let There Be Carnage' (Sony Pictures)

Esta sería la duración del primer tráiler de Venom: The Last Dance

Además de la fecha de estreno del primer tráiler de Venom: The Last Dance también ya se sabe su duración.

Por lo que en las filtraciones, el primer tráiler de Venom: The Last Dance tendría una duración de 2 minutos y 27 segundos.

¿Cuándo se estrena Venom: The Last Dance?

El estreno de Venom: The Last Dance, que será la tercera y última cinta del simbionte de Marvel y Sony está programada para llegar el 25 de octubre a las salas de cine.