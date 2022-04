Con la llegada de ‘Spider-Man: No Way Home’ a plataformas digitales para su compra y renta, comienzan a salir algunos datos curiosos de la filmación.

Uno que ha llamado la atención es que los realizadores querían que Venom estuviera en la pelea final de ‘Spider-Man: No Way Home’, teniendo un mayor protagonismo.

Esto fue confirmado por Chris McKenna, uno de los guionistas de ‘Spider-Man: No Way Home’, en una entrevista reciente para la revista Empire.

Venom (Sony)

Chris McKenna señala que en uno de los tratamientos para el guión de ‘Spider-Man: No Way Home’, Venom estaba involucrado en el combate de los Spidey en la Estatua de la Libertad.

Incluso señaló que si no les permitían tener a Venom en la pelea, habían pensado en otra escena post-créditos para el Protector Letal en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Esta involucraba a Eddie Brock llegando a Nueva York; quedándose en el tráfico del Túnel Lincoln; teniendo una conversación con un taxista similar a la que tuvo con el barman.

Sin embargo, al final nada de esto se llevó a cabo en ‘Spider-Man: No Way Home’ y Venom se quedó como mero cameo.

‘Spider-Man: No Way Home’ eliminó varias cosas de su corte final

Venom no fue el único afectado por los cambios que hubo en ‘Spider-Man: No Way Home’ en su corte final.

Casi desde su estreno, se dio a conocer que ‘Spider-Man: No Way Home’ eliminó a una gran cantidad de personajes que iban a estar involucrados en el tema del multiverso.

No sólo eso, hubo algunos cameos de ‘Spider-Man: No Way Home’ que no se pudieron llevar a cabo por cuestiones ajenas a la misma filmación.

Charlie Cox como Matt Murdock en 'Spider-Man: No Way Home' (Sony Pictures Releasing / Marvel Studios )

Por ejemplo, Kirsten Dunst y Emma Stone estaban programadas para regresar como Mary Jane y Gwen Stacy; pero no pudieron filmar sus partes en ‘Spider-Man: No Way Home’ debido a la pandemia.

También se confirmó que el Daredevil de Charlie Cox tendría más importancia en ‘Spider-Man: No Way Home’; lo cual también se eliminó del corte final.

Varios de estos cortes de ‘Spider-Man: No Way Home’ se podrán ver en los extras del Blu-ray; aunque muchos otros lamentablemente se quedaron en el tintero.

Con información de Empire.