A través de su Instagram, Tom Hardy reveló que está trabajando en el guion para ‘Venom 3′, la tercera película del simbionte.

Hace unos meses, la productora ejecutiva de Marvel Studios, Amy Pascal, confirmó que estaba en desarrollo ‘Venom 3′.

Y ahora, Tom Hardy quien interpreta a Eddie Brock / Venom para el Universo Sony y el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) reveló que trabaja en el guion de ‘Venom 3′.

De momento no hay más información sobre ‘Venom 3′, detalles o sobre qué tratará en realidad.

Cabe recordar que el Eddie Brock de Tom Hardy apareció en los créditos finales de ‘Spider-Man: No Way Home’, en donde se revela que el antihéroe terminó en el UCM ante el hechizo de Doctor Strange.

Sin embargo, al regresar propiamente a su Universo, queda una muestra del simbionte de Venom, por lo que probablemente ‘Venom 3′ comience a partir de este punto.

‘Venom 3′ está siendo escrita por Tom Hardy y Kelly Marcel

En Instagram, el actor británico Tom Hardy ha compartido la primera imagen del guion de ‘Venom 3′, dando a entender que se está llevando a cabo la preproducción de la película.

En la foto puede leerse que Tom Hardy está escribiendo ‘Venom 3′ junto a Kelly Marcel, quien participó en la segunda entrega de ‘Venom: Let There Be Carnage’.

Sin embargo, el título oficial de ‘Venom 3′ ha sido tapado por el propio Tom Hardy con una mancha negra, a la que después pintó unos ojos y boca emulando a Venom.

Al lado puede notarse un “3″, refiriéndose a que es la tercera entrega de Venom, que desde su salida en cines se ha convertido en una de las películas favoritas del Universo Marvel.

Habrá que esperar más noticias sobre el desarrollo de ‘Venom 3′ ya que, en caso de que el guion está casi finalizado, es posible que el próximo año comiencen las grabaciones .

Y, de acuerdo al tiempo de espera, es probable que ‘Venom 3′ se esté estrenando en algún momento del 2024 .