Tekashi 6ix9ine -de 29 años de edad- estará en el mismo centro de detención que Nicolás Maduro y lo así lo presumió en redes sociales.

Tras violar su libertad condicional, 6ix9ine estará 3 meses en el Metropolitan Detention Center, el mismo al que fue ingresado Nicolás Maduro tras su traslado a Estados Unidos.

6ix9ine presume que estará en el mismo centro de detención que Nicolás Maduro

El miércoles 6 de enero fue ingresado 6ix9ine al Metropolitan Detention Center y previo a su encarcelamiento, presumió en redes sociales que compartiría espacio con Nicolás Maduro.

El rapero, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández, mencionó que había tenido suerte de estar en las mismas prisiones que figuras con Puff Daddy y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

“Ahora estoy por conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de simplemente estar encerrado con presidentes” 6ix9ine

6ix9ine bromeó con que armaría el mejor equipo de basketball de la prisión, quien ahora estará en la misma prisión que Nicolás Maduro.

El Metropolitan Detention Center se ubica en Brooklyn, Nueva York y ahí son ingresados los detenidos que esperan un juicio o cumplen una sentencia por cargos federales.

Es poco probable que 6ix9ine comparta espacio con Nicolás Maduro, ya que es posible que el exmandatario de Venezuela se encuentre en aislamiento.

Además de que esta prisión divide a los reclusos según criterios de seguridad, riesgos y tipos de delitos.

¿Por qué 6ix9ine estará tres meses en la misma prisión que Maduro? Esto se sabe

6ix9ine estuvo relacionado en un caso de pandillas en Nueva York y por presuntamente agredir a un hombre.

El rapero estaba bajo libertad condicional, la cual violó tras bajar sin autorización y tener drogas en su casa de Miami.

Un juez determinó en diciembre que 6ix9ine estaría 3 meses en prisión por violar los términos de su libertad condicional.

6ix9ine ingresó a la prisión la mañana del 6 de enero, acompañado de sus amigos y el momento fue transmitido por Adin Ross.