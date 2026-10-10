Te decimos dónde ver Dragon Ball Super: Beerus. Acá la plataformas y fechas de estreno en streaming que tendrá el anime de Toe Animation.

Después de mucho tiempo de espera llega Dragon Ball Super: Beerus, la versión mejorada de Dragon Ball Super que se emitió de 2015 a 2018.

Plataformas y fechas de estreno en streaming de Dragon Ball Super: Beerus

Ya se revelaron las plataformas y fechas de estreno en streaming de Dragon Ball Super: Beerus. El anime podrá verse en México y Latinoamérica de la siguiente manera:

Crunchyroll: domingo 11 de octubre

Disney+: sábado 17 de octubre

Netflix: sábado 17 de octubre

HBO Max: sábado 17 de octubre

El estreno de Dragon Ball Super: Beerus coincidirá con la fecha de lanzamiento de Japón.

¿Dónde ver Dragon Ball Super: Beerus? Plataformas y fechas de estreno en streaming (Especial)

En todas las plataformas, el anime se emitirá con audio japonés y subtítulos en español.

Hasta el momento, se desconoce si el anime tendrá un doblaje latino con Mario Castañeda y René García.

La historia del anime nos lleva varios años después de la feroz batalla contra Majin Buu donde la Tierra ha recuperado la paz.

No obstante, Beerus, el Dios de la Destrucción, despierta de su largo y profundo sueño provocando el temor de los Kai y el Supremo Kai

Tras despertar, Beerus oye rumores sobre un saiyajin que derrotó a Freezer, por lo que decide aparecer ante Goku.

De esa manera comenzará una batalla cósmica de proporciones colosales entre el Dios de la Destrucción y Goku junto con sus amigos.