Dragon Ball celebró su 40 aniversario con un anuncio histórico: el nuevo anime The Galactic Patrol, continuación directa de Dragon Ball Super.

La obra adaptará el “Arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica” del manga de Toyotarō y promete reunir a Goku y Vegeta en una nueva aventura intergaláctica.

Confirman que Dragon Ball tendrá un nuevo anime titulado The Galactic Patrol

En el evento “Dragon Ball Genkidamatsuri” celebrado en Makuhari Messe en Japón, por los 40 años de la obra de Akira Toriyma, se confirmó The Galactic Patrol.

Se trata del nuevo anime de Dragon Ball que está oficialmente listo para producirse.

El anuncio de La Patrulla Galáctica se hizo con un video especial del 40 aniversario de Dragon Ball con música de Hans Zimmer- de 68 años de edad.

En el video se aprecia una animación, realizada con técnicas avanzadas, en donde se destacan las texturas y colores de las ilustraciones de Akira Toriyama.

Dragon Ball anuncia nuevo anime: The Galactic Patrol (Toei Animation / YouTube )

Al final de la grabación, se presentó la primera imagen del nuevo anime.

En la foto se aprecia a Goku junto a Vegeta portando sus trajes de batalla con el símbolo de The Galactic Patrol.

Debajo de ellos, está el logo con el título del anime Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica.

Trama de The Galactic Patrol, nuevo anime de Dragon Ball

Ya se sabe que cuál es la trama que seguirá el nuevo anime de Dragon Ball, The Galactic Patrol.

“El personaje principal, Son Goku, y Vegeta, trabajan junto con los miembros de la Patrulla Galáctica, los guardianes de la paz de la galaxia, para comenzar una batalla a escala SUPER contra un nuevo enemigo, el “Devorador de Planetas” Moro.” Trama Dragon Ball: The Galactic Patrol

Cabe señalar que el anime será una continuación del “Arco de Supervivencia del Universo” del Dragon Ball Super.

Es una adaptación del “Arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica” aparece en el manga Dragon Ball Super de Toyotarō, de 47 años de edad.

El más reciente anime de la franquicia fue Dragon Ball Daima que llegó a las pantallas en octubre 2024, el cual se llevó comentarios divididos de los fans.