Burger King y Toei Animation se unieron para lanzar un nuevo menú inspirado en Dragon Ball Super, una colaboración que promete conquistar a los fans del anime con comida temática, bebidas especiales y figuras coleccionables.

El lanzamiento de Burger King y Toei Animation comenzó el 1 de septiembre de 2026 en restaurantes participantes de Estados Unidos con el Dragon Ball Super Power Up Pack, que incluye:

10 piezas de Chicken Nuggets

Salsa Super Saiyan

Papas fritas medianas

Una Dragon Ball Burst Lemonade de mango y durazno con perlas explosivas de mango

¿Qué figuras de Dragon Ball Super tendrá Burger King tras su colaboración con Toei Animation?

Se ha revelado una nueva colaboración entre Burger King y Toei Animation con un nuevo menú y seis figuras de Dragon Ball Super, anime creado por Akira Toriyama, que incluye los siguientes coleccionables:

Goku Goku Super Saiyan Blue Vegeta Vegeta Super Saiyan Blue Piccolo Beerus

Además, la colaboración de Burger King y Toei Animation cuenta con el menú infantil King Jr. Meal contará con una de estas figuras, así como una corona y empaques especiales inspirados en Dragon Ball Super.

Revelan colaboración entre Burger King y Toei Animation que traerá un menú y figuras de Dragon Ball Super (Burger King )

¿Cuándo llegará Burger King x Dragon Ball Super a México?

Tras el anuncio de Burger King y Toei Animation con el menú temático de Dragon Ball Super y las seis figuras coleccionables, los fans mexicanos se han estado preguntando si es que la colaboración llegará a México.

Aunque de momento solamente se ha confirmado que la colaboración de Burger King y Toei Animation estará en restaurantes de Estados Unidos y Canadá, existen rumores de algunos creadores de contenido que afirman que el menú y las figuras de Dragon Ball sí llegarían a México.

(Burger King )

Según la información que ronda en redes sociales, la colaboración de Burger King y Toei Animation, estaría contemplada para llegar aMéxico durante septiembre de 2026; se especula que probablemente para el próximo 7 de septiembre.

Sin embargo, Burger King México todavía no ha confirmado la llegada del menú y figuras de Dragon Ball Super, ni ha detallado públicamente todos los productos, precios y fechas de disponibilidad para México, por lo que habrá que esperar la información oficial de Burger King México.

La promoción de Burger King y Toei Animation sería por tiempo limitado y estará sujeta a disponibilidad, así que los coleccionistas tendrán que estar atentos para conseguir las seis figuras de Dragon Ball Super.