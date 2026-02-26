Aunque no fue uno de los creadores de primera línea, Satoshi Mori se consagró como uno de los animadores más queridos y respetados del mundo del anime; de ahí que muchos lamenten su muerte.

Gracias a su estudio Gift-o’-Animation, Satoshi Mori se encargo de ayudar al talento en Japón, además de colaborar con producciones de la talla de One Punch Man y Fate/Zero.

¿Quién fue Satoshi Mori?

Satoshi Mori fue un animador y ejecutivo japonés que se desempeñó en el campo del anime, primero como ayudante y luego fundando su propio estudio.

One Punch Man (Madhouse)

¿Qué edad tenía Satoshi Mori?

Se sabe que Satoshi Mori murió el 20 de febrero a la edad de 41 años, se desconoce su fecha de nacimiento.

¿Quién era la esposa de Satoshi Mori?

No hay detalles de que Satoshi Mori estuviera en una relación al momento de su muerte.

¿Qué signo zodiacal era Satoshi Mori?

Al no tener su fecha de nacimiento, se desconoce el signo zodiacal de Satoshi Mori.

Cardfight! Vanguard (TMS Entertainment)

¿Cuántos hijos tenía Satoshi Mori?

No hay información pública sobre hijos o hijas relacionadas a Satoshi Mori.

¿Qué estudió Satoshi Mori?

Tampoco hay detalles de la carrera que cursó Satoshi Mori; sin embargo, dada su relación con el anime, es posible que haya estudiado animación o artes visuales.

Fate/Zero (Ufotable)

¿En qué trabajó Satoshi Mori?

Satoshi Mori nunca fue uno de los directores de primera línea del mundo del anime; sin embargo, eso no lo excluyó a él y su equipo de ser parte de grandes producciones.

Comenzó su carrera en 2005 como animador clave en el Studio Takuranke; para 2015 fundó Gift-o’-Animation, colaborando con Kinema Citrus.

Estos son los proyectos donde estuvo involucrado Satoshi Mori:

Eureka Seven: good night, sleep tight, young lovers

Code Geas: Lelouch of the Rebelion

Shigofumi

Cardfight!! Vanguard

The Rising of the Shield Hero (Tate no Yuusha no Nariagari)

Made in Abyss

One Punch-Man

Utawarerumono: The False Faces

Jormungand

Fate/Zero

Satoshi Mori murió el 20 de febrero de 2026

A través de redes sociales, Kinema Citrus y familiares de Satoshi Mori dieron a conocer la muerte del animador el pasado 20 de febrero de 2026.

El anuncio de la muerte de Satoshi Mori se dio hasta el 25 de febrero, debido a la decisión de la propia familia del animador, pues querían tener un duelo personal y privado.

Aunque no se reveló la causa de muerte, se mencionó que se debió a una enfermedad que lo aquejaba desde hace un tiempo.

Conocidos, así como fans de su obra, lamentaron la pérdida y externaron sus condolencias a los familiares y amigos del animador.