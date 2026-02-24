El actor Robert Carradine, conocido por su papel en la serie de Lizzie McGuire en Disney Channel en la década de los 2000, ha muerto a los 71 años de edad, por lo que te damos detalles de quién era como:

Robert Carradine fue un actor nacido en Hollywood, California, Estados Unidos quien perteneció Pertenece a la reconocida familia Carradine, hijo del actor John Carradine y hermano de David Carradine y Keith Carradine.

Robert Carradine se convirtió en un ícono de la cultura pop, especialmente para quienes crecieron en los 2000 viéndolo como el relajado y divertido Sam McGuire, papá de Lizzie en la serie de Lizzie McGuire de Disney Channel.

En los años 80, Carradine se hizo conocido gracias a si actuación en la película de culto llamada Revenge of the Nerds en su papel de Lewis Skolnick.

Muere Robert Carradine a los 71 años de edad, actor de Lizzie McGuire (Especial )

Al haber nacido el 24 de marzo de 1954, Robert Carradine tenía 71 años al momento de su muerte.

Se sabe que Robert Carradine tuvo una relación con Susan Snyder, con quien tuvo un hijo: Ever Carradine, quien crió como padre soltero hasta que en 1990 se casó con Edie Mani.

Sin embargo, se divorciaron en 2018, pues acusó a su ahora exesposa de saquear sus valiosos objetos de colección y empeñarlos, por lo que Carradine presentó una demanda para disolver su matrimonio.

Muere Robert Carradine a los 71 años de edad, actor de Lizzie McGuire (Michael Tran/AFP/Getty Images)

Nació el 24 de marzo, por lo que su signo zodiacal era Aries, un signo relacionado con el elemento fuego.

Como buen Aries, se caracterizó por una carrera dinámica y por no tener miedo a saltar entre géneros cinematográficos, desde el drama intenso hasta la comedia más disparatada.

Robert Carradine tenía tres hijos:

Ever Carradine de 51 años de edad

Marica Reed Carradine de 35 años de edad

Ian Alexander Carradine de 33 años de edad

Muere Robert Carradine a los 71 años de edad, actor de Lizzie McGuire (Disney Channel )

Aunque proviene de una familia artística, no se le conoce por estudios universitarios formales destacados; su formación fue principalmente práctica dentro del mundo del cine y la actuación.

Pues a diferencia de otros actores que pasan por conservatorios de teatro, Robert creció directamente en los sets de grabación.

Asistió a escuelas locales en California, pero su verdadera “universidad” fue su familia.

Cabe recordar que era hijo de John Carradine y hermano de Keith y David Carradine (Kill Bill), por lo que su formación fue empírica y práctica, rodeado de la élite actoral de la época.

Muere Robert Carradine a los 71 años de edad, actor de Lizzie McGuire (Disney Channel )

Robert Carradine trabajó principalmente como actor de cine y televisión, y su carrera abarca varias décadas en producciones cinematográficas, televisivas y participaciones especiales.

Debutó en The Cowboys (1972) junto a John Wayne y protagonizó la exitosa franquicia Revenge of the Nerds; también participó en clásicos como The Big Red One.

Su papel más emblemático fue en Lizzie McGuire, pero también apareció en series como Kung Fu, Bonanza y recientemente en reality shows como King of the Nerds, el cual también produjo.

Además de actuar, se desempeño como productor ejecutivo en proyectos relacionados con la cultura geek.

Stacy Keach junto a Robert Carradine (ETIENNE LAURENT / EFE / EPA / EFE)

A través de un comunicado publicado por su familia, se confirmó la muerte de Robert Carradine, actor de Lizzie McGuire quien era recordado por su papel de Sam McGuire, padre de Lizzie.

La muerte de Robert Carradine ocurrió el 23 de febrero de 2026 a los 71 años, en donde su familia confirmó que se quitó la vida tras una larga batalla con un trastorno bipolar por más de dos décadas.

En el comunicado publicado en un medio estadounidense, revelan que mantienen la esperanza de que la historia de la muerte de Robert ayude a crear más conciencia y eliminar el estigma alrededor de las enfermedades mentales.