El mundo del anime está de luto por la muerte de Tsutomu Shibayama, reconocido director de Doraemon y Ranma ½, a los 84 años de edad.

El creador falleció a causa de cáncer de pulmón, según informó el estudio Ajia-do Animation Works, fundado por él en 1978.

Shibayama dedicó gran parte de su carrera a Doraemon, produciendo temporadas y películas hasta su retiro en 2005.

Su funeral se realiza en privado, mientras la industria recuerda su legado como uno de los grandes realizadores japoneses.

Tsutomu Shibayama (@100nen_doraemon)

¿De qué murió Tsutomu Shibayama?

De acuerdo con los reportes oficiales, Tsutomu Shibayama murió de cáncer de pulmón, así lo reveló el estudio de animación Ajia-do Animation Works, que él mismo fundó en 1978.

No se sabe desde cuándo Tsutomu Shibayama estaba lidiando con dicha enfermedad; pero también su avanzada edad habría contribuido a su desgaste.

Asimismo se dio a conocer que el funeral de Tsutomu Shibayama se está llevando a cabo en privado por parte de sus familiares, señalando que todo se mantendrá así.

El estudio aprovechó para mandar sus condolencias a los familiares y seres queridos de su fundador, además de reconocer su importancia en la industria de la animación de Japón.

No se sabe si habrá alguna clase de homenaje público en los próximos días, para que los fans puedan expresar su agradecimiento al director de anime.

Tsutomu Shibayama (Especial)

¿Quién era Tsutomu Shibayama?

Tsutomu Shibayama fue un conocido director de anime, el cual inició su carrera desde la década de los 70’s, al punto de fundar su propio estudio, Ajia-do Animation Works.

No obstante, fue hasta 1984 que Tsutomu Shibayama comenzó a ser tomado en cuenta, participando en diversos proyectos, entre ellos la serie de Doraemon.

Este sería básicamente el anime que lo marcaría, pues se mantendría colaborando con el mismo hasta su retiro en el 2005, produciendo varias temporadas y películas del mismo.

Sin embargo, también tuvo participación en la primera temporada de Ranma 1/2 en 1989, además de dirigir el anime de Rantaro.

Sin olvidar que fue parte de una de las películas de Lupin the Third en 1969, siendo este uno de sus primero trabajos relevantes y donde comenzó a mostrar sus habilidades.