El 6 de septiembre del 2021, captaron una extraña luz roja o ‘duende rojo’ formada en el cielo de Oaxaca durante una tormenta, un extraño fenómeno atmosférico.

Mientras que para algunos la tormenta de la noche del pasado 6 de septiembre trajo inundaciones y desbordamientos de drenajes, en los cielos de Oaxaca apareció la extraña luz roja.

De acuerdo a los vecinos de Ixtepec, Oaxaca, así como las imágenes y videos compartidos en redes sociales, la luz roja captada aparentaba estar cada vez más cerca de la Tierra.

Ante esto, muchos aseguraban que se trataba de un meteorito entrando a la atmósfera terrestre o algún otro objeto no identificado.

Luz roja en el cielo de Oaxaca (@webcamsdemexico / Twitter)

¿Qué fue la luz roja avistada en el cielo de Oaxaca?

Sin embargo, las teorías en redes sociales están muy lejos de la realidad pues, de acuerdo a la NASA, se trata de un fenómeno llamado ‘ duende rojo ’ o ‘sprite’ .

Estos ‘duendes rojos’ son bastante difíciles de captar ya que solo duran unos milisegundos.

Además de que, usualmente, este tipo de fenómenos de luz roja que se presenció la noche de ayer en el cielo de Oaxaca, ocurren precisamente durante una tormenta eléctrica.

“Envían pulsos de energía eléctrica al borde del espacio, la capa cargada eléctricamente conocida como ionosfera, en lugar de hacia la superficie de la Tierra” NASA

Luz roja en el cielo de Oaxaca (Especial)

Los ‘duendes rojos’ fueron identificados por primera vez hace 30 años

Los ‘duendes rojos’ como se conoce al fenómeno atmosférico de luz roja, se detectaron por primera vez hace 30 años y desde entonces, fascinan a los científicos.

Según la descripción de la NASA, este tipo de fenómenos como el que se presenció sobre el cielo de Oaxaca, se asemejan momentáneamente a medusas gigantes y son solo visibles desde un lado.

Desde entonces y en los últimos años, los científicos han intentado descubrir los procesos o mecanismos climáticos que provocan estos ‘Fenómenos Luminosos Transitorios en la Alta Atmósfera’.

Según indica la NASA, algunas investigaciones han demostrado que los ‘sprite’ surgen a partir de un rayo positivo, mucho más peligroso y menos frecuente que los negativos.

Con información de Infobae.