El fotógrafo Florian Riu logró capturar unos impresionantes red sprites, fenómenos eléctricos que parecen tentáculos gigantes, medusas cósmicas o fuegos artificiales de color rojo; un espectáculo luminoso que sorprendió en el cielo nocturno de Francia.

Las imágenes de Florian Riu muestran las descargas sobre el pintoresco pueblo de Montemaggiore, ubicado en la isla de Córcega, cerca de Calvi, Francia.

Sin embargo, aunque las luces red sprites captadas en Francia parecen surgir directamente sobre los tejados de las viviendas, su origen se encuentra a cientos de kilómetros de distancia.

¿Qué son los red sprites y por qué aparecen en el cielo?

Los red sprites, también conocidos como espectros rojos, son descargas eléctricas de aire ionizado que ocurren en las capas superiores de la atmósfera, a una altitud de entre 50 y 90 kilómetros.

Estos fenómenos llamados popularmente red sprites, están relacionados con tormentas eléctricas intensas y duran apenas unas milésimas de segundo, por lo que resulta extremadamente difícil observarlos a simple vista.

El característico color rojizo de las red sprites se debe a la excitación de las moléculas de nitrógeno presentes en la atmósfera, que emiten luz al regresar a estados de menor energía.

¿Cómo logró Florian Riu fotografiar los destellos rojos?

Florian Riu, fotógrafo francés especializado en fenómenos meteorológicos extremos y anomalías atmosféricas, consiguió registrar estas descargas eléctricas o red sprites, gracias a su experiencia y equipo fotográfico.

Capturar los red sprites requiere condiciones meteorológicas favorables como:

Cielos despejados en la zona de observación

Precisión para fotografiar un fenómeno fugaz

Aunque durante mucho tiempo,los red sprites fueron considerados un fenómeno difícil de comprobar, los espectros rojos quedaron registrados en video por primera vez en 1989.

Desde entonces, las fotografías y observaciones científicas, como las que ha hecho Florian Riu, han permitido conocer mejor estas misteriosas manifestaciones eléctricas que convierten el cielo nocturno en un espectáculo extraordinario.