Call of Duty: Black Ops 6 será un juego inclusivo y tendrá a su primer operador no binario, y los jugadores ya comenzaron a crear polémica.

Call of Duty: Black Ops 6 es uno de los títulos más esperados de la franquicia de CoD, siendo uno de los videojuegos de shooter más esperados del año.

Y al estar a la vuelta de la esquina su lanzamiento, se han liberado varios detalles como el del primer operador no binario en Call of Duty: Black Ops 6.

Esta noticia ya ha creado polémica entre los jugadores y fans, quienes ya han puesto oposición a esto.

Call of Duty: Black Ops 6 tiene nuevos personajes, entre ellos un no binario

Como ya se reveló, Call of Duty: Black Ops 6 está a punto de ser lanzado pero una noticia ha puesto en duda su éxito frente a otras entregas de la saga.

Y es que se dio a conocer que Call of Duty: Black Ops 6 de Activision , tendrá varios personajes para ampliar su narrativa; entre ellos un operador no binario.

Lo cual ya ha provocado que los jugadores de CoD hayan comenzado a criticar esta inclusión asegurando que el juego se volvió “progre” y se les hace “ridículo”.

Se trata del nuevo personaje de Call of Duty: Black Ops 6 llamado Volta Rossi, quien es de nacionalidad italiana y tiene vínculos con la familia Lutazzi.

Los desarrolladores de Call of Duty: Black Ops 6 usan los pronombres “They/them” para referirse a Volta Rossi; y los pronombres “she” y “he” para los demás operadores.

Lo cual, como era de esperar, ya dio mucho de que hablar entre los fans y jugadores de Call of Duty, quienes esperaban con ansias el nuevo Black Ops 6.

Call of Duty: Black Ops 6 presenta su primer personaje no binario (Activision)

Personaje no binario de Call of Duty: Black Ops 6 divide a los jugadores

Call of Duty: Black Ops 6 está por lanzarse a todas las plataformas el próximo 25 de octubre; sin embargo, la noticia de que tendrá un nuevo operador no binario ha creado polémica.

Pues como era de esperarse, ya hay jugadores de Call of Duty que aseguran que Black Ops 6 se volvió un juego “woke” o “progre”, sintiendo la “inclusión forzada” ante el personaje no binario.

Y aunque la mayoría asegura que la inclusión de este personaje no binario a Call of Duty: Black Ops 6 afectará a las ventas y recepción de juego, ya hay quien defiende al operador.

Pues asegura que el escoger o no al operador no binario en Call of Duty: Black Ops 6, es elección y no afectará ni la historia del juego ni la vida del personaje.

Además es una forma en la cual muchos se puedan sentir identificados con este operador no binario de Call of Duty: Black Ops 6.

Incluso hay quien recordó la existencia de Bell, un personaje de Call of Duty: Black Ops cold War al que podías asignar género antes de iniciar la partida.

Y es que además de las opciones “masculio” y “femenino”, estaba una tercera opción en donde se leía “no binario”.

No obstante, Volta Rossi será técnicamente el primer personaje no binario de Call of Duty en Black Ops 6, ya que la identidad de Bell dependía del jugador.