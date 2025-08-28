Más juegos de Ubisoft llegarán a las consolas de Nintendo, lo curioso es que no será la desarrolladora francesa la que los lance, sino Atari.

Así es, Atari compró los derechos de varios juegos de Ubisoft para relanzarlos y posicionarlos en plataformas modernas, como es el caso de las consolas de Nintendo.

Atari (Atari)

¿Cuáles son los juegos de Ubisoft que Atari lanzará en Nintendo?

En total son 5 los juegos de Ubisoft que Atari lanzará en consolas de Nintendo:

Cold Fear

I Am Alive

Child of Eden

Grow Home

Grow Up

Como puedes ver, todos los juegos que Atari le compró a Ubisoft son de sagas o franquicias que se quedaron en una o dos entregas.

Además de ser obras de segundo orden, es decir, no son parte de las sagas icónicas de la desarrolladora, sino experimentos o títulos de corte más independiente que fueron una pequeña apuesta en su momento.

El que más destaca sin duda es Cold Fear, obra de survival horror muy valorada por los fans de este género; pero que fue olvidada por el público debido a que salió el mismo año que Resident Evil 4.

Cold Fear (Atari)

Los juegos que Atari compró a Ubisoft también saldrán en otras plataformas

Aunque el foco está puesto en Nintendo, Atari señaló que los juegos que le compraron a Ubisoft también estarán disponibles en otras plataformas actuales, para aquellos que no posean una consola híbrida.

Es decir, los títulos anteriormente mencionados también llegarán a consolas de PlayStation, Xbox y PC, pues el objetivo de Atari con los juegos de Ubisoft, es lograr una conexión con la audiencia.

Además mencionan que explorarán otros formatos y canales de distribución, lo cual significaría que veríamos películas, series y otra clase de contenido relacionado a sus nuevas franquicias.

De momento no hay detalles de cuándo veremos estos juegos en plataformas modernas, si serán remasterizados o tendrán nuevas entregas; todo depende de los recursos de Atari y el estado del código original de dichas obras.