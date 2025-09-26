Arabia Saudita estaría por hacer una de las compras más grandes en el entretenimiento electrónico, pues tienen interés en adquirir Electronic Arts por 50 mil millones de dólares (918 mil millones de pesos).

Siendo otra muestra del interés de Arabia Saudita por entrar de lleno en la industria de los videojuegos.

EA FC 26

Arabia Saudita ya estaría en negociaciones para adquirir Electronic Arts

De acuerdo con el reporte de The Wall Street Journal, las negociaciones entre el gobierno de Arabia Saudita y Electronic Arts ya habría iniciado.

Si bien no se sabe exactamente cuánto está ofreciendo Arabia Saudita por Electronic Arts, no serían menos de los mencionados 50 mil millones.

Tomando en cuenta que este es el valor total de la empresa en el mercado, ofrecer menos no sería redituable para los accionistas involucrados.

Más si se toma en cuenta que el interés es sacar a la empresa de la bolsa de valores, volviéndola una entidad privada.

Hay que señalar que Arabia Saudita no está sola en esta negociación, la acompañan otros inversores como la compañía Silver Lake, también conocida por sus acciones de alto riesgo.

No obstante, el gobierno árabe es uno de los más interesados en llegar a un acuerdo, dando a entender que sería uno de los accionistas mayoritarios.

Hasta el momento, Electronic Arts no ha hecho una declaración al respecto; se espera que durante la primera semana de octubre se haga un anuncio oficial al respecto.

Madden 25 (EA Sports )

La compra de Electronic Arts forma parte de la estrategia de inversión cultural de Arabia Saudita

Desde hace unos años, Arabia Saudita ha mostrado interés en ser parte de los movimientos culturales masivos como parte de su estrategia económica, la compra de Electronic Arts es una muestra.

Arabia Saudita tiene acciones en diversas compañías de videojuegos, como Capcom, Activision Blizzard y la propia Nintendo, además de ser dueños de SNK.

De llegar a un acuerdo, Electronic Arts se sumaría a esta lista, la cual se hace más grande si vemos otros aspectos de entretenimiento donde tiene inversión.

Pues el gobierno árabe también tiene tratos con la WWE, al grado que albergarán un Wrestlemania en 2027, el primero fuera de Estados Unidos.

Sin olvidar el acuerdo con Toei y Shueisha, para el desarrollo de un parque de diversiones centrado en Dragon Ball.