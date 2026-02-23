Rayman: 30th Anniversary Edition no solo rescata al clásico de 1995, sino que lo sitúa en un marco histórico y cultural, pues nos entrega todas las versiones salidas en su momento de la obra.

Así, el lanzamiento de Rayman: 30th Anniversary Edition llega en un momento en el que la preservación de videojuegos se ha convertido en un tema central, aunque es cierto que cuenta con algunos problemas.

Aquí te dejamos la reseña de 5 puntos:

Rayman: 30th Anniversary Edition está lleno de contenido

Rayman: 30th Anniversary Edition trae todas las versiones lanzadas alrededor de la obra original.

Desde el original de PlayStation y PC, hasta adaptaciones posteriores en consolas portátiles, así como un prototipo de una edición que nunca vio la luz de manera oficial.

Es decir que tenemos más de 120 niveles que antes estaban dispersos en ediciones regionales o expansiones poco accesibles, pues en aquella época era casi imposible acceder a todas las variantes

El valor agregado es un museo, que explora la génesis del personaje, entrevistas con los creadores y un repaso del impacto cultural de la franquicia.

El gameplay de Rayman: 30th Anniversary Edition sigue intacto

El gameplay de Rayman: 30th Anniversary Edition sigue intacto, lo cual agradecerán los fans veteranos de la saga.

El modo de juego se mantiene fiel al estilo 2D de plataformas, con mejoras visuales en HD-2D que respetan la estética original.

No hay añadidos modernos como multijugador online o modos competitivos, lo cual refuerza la intención de preservar la experiencia clásica.

Los únicos cambios reales son entre juegos, debido a las capacidades de cada una de las plataformas en las que fue lanzado; es decir, no es lo mismo jugar la versión de PS1 a la de portátiles.

Lo cual es un acierto, pues se muestra el respeto que se tiene por mantener la esencia de cada una de las versiones.

Rayman: 30th Anniversary Edition apuesta más por el valor cultural

Rayman: 30th Anniversary Edition apuesta más por el valor cultural, que por ser una colección gigante o remake para adaptarse a tiempos modernos.

Mientras que otros remasters, remakes o reestrenos se centran en la jugabilidad y la nostalgia, Ubisoft y Digital Eclipse apuestan por un marco histórico y documental, lo que convierte a esta edición en un híbrido entre videojuego y archivo cultural.

No se trata solo de jugar, sino de entender cómo un personaje logró convertirse en símbolo de innovación y creatividad. En este sentido, la edición se acerca más a un museo interactivo que a un simple relanzamiento.

Si bien este es un aspecto notable y destacable dentro de la industria de los videojuegos, también es cierto que podría resultar un poco “frustrante” para fans que esperaban algo más.

Rayman: 30th Anniversary Edition es técnicamente adecuado a pesar de algunos inconvenientes

En cuanto al trabajo de adaptación, Rayman: 30th Anniversary Edition es técnicamente adecuado a pesar de algunos inconvenientes, pues corre muy bien y logra traer todas las versiones casi son problemas.

La interfaz limpia permite saltar entre versiones sin complicaciones; si no agrega grandes adornos a la misma, en realidad no le hacen falta, pues todo está acomodado de manera simplificada.

En los visuales se le hizo un pequeño ajuste a todas las versiones para que puedan lucir en las pantallas actuales; si bien habrá quien extrañe el aspecto original, pero eso no afecta en nada el resultado del juego.

En general se trata de una colección que corre muy bien, de repente puede saltar uno que otro bug o glitch, lo cual sí resulta molesto; pero no es algo tan recurrente como en otras obras del estilo.

Rayman: 30th Anniversary Edition hace algunas omisiones polémicas

Aunque se trata de una entrega digna del legado del personaje, Rayman: 30th Anniversary Edition hace algunas omisiones polémicas, que podrían molestar a los fans más acérrimos.

El caso más evidente es que no se tiene la música original del juego, siendo una reinterpretación dedicada para esta colección. Si bien el trabajo es excelente, Ubisoft no dio detalles del por qué sucedió esto.

Otra cosa a mencionar es que el concepto documental de la colección en ocasiones se siente más como una excusa para no incluir los otros juegos originales de la franquicia.

Pues hubiera estado bien que además de todo lo que trae, tuviéramos también las otras dos entregas de la trilogía original, tal y como sucede con otras colecciones “legado” que han llegado en los últimos años.

¿Vale la pena Rayman: 30th Anniversary Edition?

Rayman: 30th Anniversary Edition es más que un relanzamiento; es un homenaje integral que combina jugabilidad clásica, extras inéditos y un enfoque documental.

El valor de Rayman: 30th Anniversary Edition no está solo en la nostalgia, sino en la preservación histórica y en la accesibilidad económica. Más allá de los pequeños inconvenientes que pudiera tener.

Para veteranos, es una oportunidad de revivir la magia con un marco cultural sólido; para nuevas generaciones, es la puerta de entrada a un ícono que definió el género de plataformas desde Europa.

Con esta edición, Ubisoft y Digital Eclipse demuestran que los videojuegos pueden celebrarse no solo como entretenimiento, sino como patrimonio cultural interactivo.