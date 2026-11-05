La MET Gala 2027 anunció oficialmente que su próxima edición girará en torno a la temática “extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday”, una innovadora propuesta para el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Esta exhibición busca redefinir la belleza de lo habitual al explorar cómo los diseñadores transforman prendas básicas y materiales comunes en excepcionales obras de arte mediante la artesanía y la experimentación.

Este concepto reemplaza el proyecto inicialmente planeado sobre John Galliano y se estructura en dos secciones dedicadas a formas familiares y materias primas cotidianas. El esperado evento benéfico se llevará a cabo el lunes 3 de mayo de 2027, mientras que la exposición abrirá sus puertas al público a partir del 9 de mayo.

Bajo la temática “extraORDINARY” la Met Gala 2027 rendirá homenaje a la moda cotidiana

El concepto “extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday” (extraORDINARIO: La moda y la poética de lo cotidiano) es el tema central seleccionado por el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para la Met Gala 2027.

Met Gala 2027 anuncia ‘extraORDINARY’, su nueva temática sobre moda cotidiana (@itgirlbackup / X )

El título resalta intencionalmente la palabra ordinary (ordinario/común) dentro de extraordinary (extraordinario) para transmitir que en las prendas y objetos más sencillos de la vida diaria reside un potencial conceptual y artístico excepcional.

Curada por Andrew Bolton junto con Stephanie Kramer y Emily Mushaben, la propuesta invita al público a mirar la ropa habitual “con nuevos ojos”.

Explora cómo el diseño, la artesanía y el ingenio transforman tanto la indumentaria básica como diversos objetos comunes en alta costura y arte vestible.

Asimismo, plantea una reflexión sobre el valor que le otorgamos a la ropa, el consumo, el reciclaje y la manera en que el uso, la memoria y el cuidado personal otorgan significado a lo que vestimos.

El tema de la Met Gala 2027 “extraORDINARY” explorará la reinvención de prendas básicas y materiales comunes

Esta temática surgió como un nuevo rumbo tras la cancelación de la exhibición retrospectiva John Galliano: Horizons, la cual se retiró debido al rechazo público provocado por los polémicos antecedentes del diseñador.

La gala benéfica se celebrará el 3 de mayo de 2027, y la exposición abrirá al público del 9 de mayo de 2027 al 9 de enero de 2028.

La muestra se estructura en dos secciones clave:

Formas Familiares (Familiar Forms): Analiza la reinvención de prendas universales del guardarropa diario (como camisetas, jeans, sudaderas, camisas blancas, gabardinas y abrigos acolchados o puffer) a través de técnicas de alta moda.

Materia Común (Common Matter): Se enfoca en el uso y la transformación de materiales cotidianos o descartables (como papel, plástico, aluminio, cubiertos o vajilla rota) para crear piezas de lujo.

Met Gala 2027 anuncia ‘extraORDINARY’, su nueva temática sobre moda cotidiana (@itgirlbackup / X )

La exhibición reunirá entre 200 y 230 piezas e incluirá trabajos de casas y creadores como Martin Margiela, Virgil Abloh (Off-White), Pierpaolo Piccioli (Moncler) y Jonathan Anderson.

La muestra abrirá con piezas de Jun Takahashi (Undercover) inspiradas en la película Perfect Days de Wim Wenders y cerrará con los volúmenes geométricos de Kunihiko Morinaga (Anrealage).