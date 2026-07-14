Una investigación sanitaria en Estados Unidos ha puesto la mira en varios restaurantes de Taco Bell en Detroit, tras el brote de ciclosporiasis que afecta a 33 estados.

Según el Washington Post, autoridades federales indagan si Taco Bell está vinculada a los casos, aunque aún no se confirma su responsabilidad.

Mientras tanto, Taco Bell retiró productos con lechuga, cilantro y cebolla de su menú.

Michigan es el estado más golpeado, con más de 2,600 contagios, seguido de Ohio y Nueva York.

Taco Bell (Taco Bell)

Estados más afectados por brote de ciclosporiasis en Estados Unidos

De acuerdo con los CDC de Estados Unidos, 33 estados han reportado casos de ciclosporiasis del 1 de mayo al 9 de juliop de este año.

Por su parte, Taco Bell no ha esclarecido la decisión de retirar algunos productos de su menú, así como no ha confirmado que sus productos estén directamente relacionados con el brote.

Consumo de alimentos (Unsplash)

Michigan es uno de los estados más afectados con más de 2 mil 600 casos confirmados de ciclosporiasis.

Le siguen Ohio, con 500 casos, y Nueva York, con casi 400 casos.

Autoridades aún no puedesn precisar la fuente o fuentes exactas del brote. La única certeza es que alimentos contaminados son la causa.

Esto quiere decir que Taco Bell podría no ser la única fuente por la que se ha transmitido el patógeno, por lo que autoridades deberán investigar a los proveedores de la cadena.

Estados libres de ciclosporiasis en Estados Unidos

Hasta el momento, los únicos estados que no han tenido reportes de ciclosporiasis son: