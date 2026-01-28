Un grupo de científicos liderado por el doctor Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España, informaron los avances de un estudio que permitió eliminar al 100% el cáncer de páncreas en ratones, uno de los más mortales.

Los especialistas manifestaron que el cáncer de páncreas suele ser considerado como uno de los más comunes, pero a la vez resulta uno de los más complejos de tratar para los oncólogos.

Esto toda vez que presenta una alta tasa de agresividad, lo cual se combina con diversos factores como el diagnóstico tardío y la limitada eficacia de los tratamientos disponibles en la actualidad.

Científicos eliminan al 100% el cáncer de páncreas en ratones, uno de los más mortales (CRIS contra el cáncer)

Estudio contra el cáncer de páncreas presenta alta tasa de efectividad y resistencia a la enfermedad

Un grupo de científicos informó los resultados de un importante estudio dentro de la Ciencia médica, el cual permitió eliminar al 100% el cáncer de páncreas en ratones.

Los especialistas detallaron que el estudio no presenta efectos secundarios, además de que los ratones observados continuaron libres de tumores por más de 200 días sin que estos recibieran tratamiento.

En este sentido, detallaron que el estudio en ratones está basado en la combinación de fármacos inhibidores del “oncogén KRAS“, proteína que favorece el crecimiento de tumores, y de otras vías de señalización genética como EGFR y STAT3.

El doctor Mariano Barbacid destacó que este estudio arroja una gran respuesta total contra el cáncer de páncreas, acompañado por una baja toxicidad.

Indicaron que esto es gracias a los avances en el campo de la biología molecular, han permitido identificar alteraciones genéticas clave implicadas en el desarrollo y progresión del cáncer de páncreas.

Una de ellas es el papel del gen conocido como “oncogén KRAS“, presente en la mayoría de casos de cáncer de páncreas.

Esto ha sido clave indicaron los científicos, pues hasta el momento no se habían desarrollado fármacos que fueran capaces de bloquear su actividad con éxito.

No obstante, indicaron que pese a que actualmente se trabaja en nuevas estrategias para interferir en la función del “oncogén KRAS“, aun falta mucho por hacer para lidiar con otros conductores clave para el desarrollo de las células cancerígenas.