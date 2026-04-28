La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos retiró un estudio sobre cáncer de páncreas encabezado por el científico español Mariano Barbacid, tras detectar irregularidades éticas relacionadas con intereses económicos no declarados.

El trabajo de Mariano Barbacid, que había generado gran expectativa por plantear una posible “cura” en modelos animales de cáncer de páncreas, fue publicado en la revista científica PNAS y señalaba que una terapia experimental lograba eliminar tumores en ratones.

Sin embargo, la investigación de Mariano Barbacid fue retirada al confirmarse que sus autores tenían participación en una empresa vinculada a la explotación comercial de los resultados.

Retiro del estudio de Mariano Barbacid sobre cáncer de páncreas, desata polémica científica

La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos retractó el estudio de Mariano Barbacid publicado en PNAS sobre una terapia que eliminaba tumores de páncreas en ratones, por no declarar sus intereses en la empresa Vega Oncotargets.

La decisión se debió a que Barbacid y otros investigadores no informaron que eran accionistas de Vega Oncotargets, compañía creada precisamente para desarrollar y comercializar la terapia descrita en el estudio.

Mariano Barbacid en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (Pablo Monge / El País)

Este conflicto de interés violó las normas editoriales, que exigen transparencia total en este tipo de publicaciones.

El artículo original, publicado en diciembre de 2025, describía una combinación de fármacos que lograba regresión completa y duradera sin resistencias en modelos animales, pero omitió los conflictos financieros de Barbacid y los coautores.

El hallazgo original se basaba en una “triple terapia” experimental que logró la regresión completa del cáncer en decenas de ratones, lo que desató una ola mediática e incluso campañas de recaudación y expectativas poco realistas entre pacientes.

No obstante, expertos ya habían advertido que los resultados eran preliminares y que aún faltan años de investigación para comprobar su eficacia en humanos.

La polémica también reavivó el debate sobre la ética en la investigación científica y la influencia de intereses económicos en estudios de alto impacto, especialmente en áreas sensibles como el cáncer, donde cualquier avance suele generar esperanza inmediata en la población.

Esta retractación del 27 de abril de 2026 valida la investigación previa de EL PAÍS de febrero, que expuso los intereses empresariales ocultos y subraya las normas de transparencia en publicaciones científicas.