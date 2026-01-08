Bionano Research, empresa con operaciones en México y España, anunció el inicio de la comercialización de ELI7EK, el primer nanoprotector dérmico inteligente del mundo. La innovación basada en nanotecnología marca un avance significativo en el cuidado de la piel.

Este desarrollo, impulsado por talento científico mexicano, coloca a la biotecnología nacional en el radar internacional al introducir un producto que actúa directamente a nivel molecular, interactuando con la piel y adaptándose en tiempo real a sus necesidades específicas.

Bionano Research presenta ELI7EK, un protector dérmico de nueva generación

A diferencia de los protectores convencionales, ELI7EK fortalece la hidratación, mejora la luminosidad, mantiene el equilibrio biológico de la piel y refuerza su defensa frente a factores ambientales agresivos, gracias a su formulación inteligente.

Víctor Elías Vázquez, integrante del equipo científico de la firma hispanomexicana, explicó que esta tecnología representa un cambio de paradigma en la protección dérmica.

Se trata del primer fluido nano inteligente capaz de activar mecanismos avanzados de protección sin provocar los efectos secundarios asociados a muchas formulaciones tradicionales. Victor Elías Vázquez

El lanzamiento de ELI7EK constituye el primer desarrollo comercial de la plataforma tecnológica NB7EK, la cual cuenta con patente internacional que respalda su innovación y solidez científica.

En 2025, Bionano Research fue certificada como startup por ENISA, en España, y además fue nominada al Premio a la Innovación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), reconocimientos que fortalecen su posicionamiento en el sector biotecnológico.

Bionano Research impulsa biotecnología mexicana con alcance global

Detrás de esta tecnología se encuentra la experiencia personal de Víctor Elías Vázquez, fundador y actual Consejero Científico y de Innovación Tecnológica de la compañía, quien inició este proyecto tras años de buscar sin éxito un tratamiento efectivo contra el acné.

Esa búsqueda derivó en el desarrollo de un sistema inteligente de protección y regeneración dérmica que hoy se materializa en ELI7EK, con reconocimiento científico internacional.

Estamos demostrando que la biotecnología desarrollada por mexicanos puede competir al más alto nivel. Víctor Elías Vázques

Desde su centro de innovación en Madrid, integrado al clúster MAD-e Health, Bionano Research promueve la colaboración científica en Iberoamérica, impulsa la transferencia de conocimiento y fomenta la creación de empleo altamente especializado, además de atraer inversión internacional.

El producto será lanzado de forma simultánea en México, España y Portugal, convirtiéndose en el primer desarrollo nanotecnológico de su tipo en llegar al mercado de ambos continentes al mismo tiempo.