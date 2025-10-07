Se ha revelado que algunos científicos aseguran haber encontrado ADN extraterrestre en humanos.

De acuerdo con Daily Mail , esto sería la prueba de una “manipulación genética” de ADN extraterrestre en humanos, los cuales habrían sido aparentemente “insertados” afectando potencialmente a millones de personas.

Un estudio revelaría la presencia de ADN extraterrestre en humanos

De acuerdo a un estudio, que aún no ha sido revelado, se habría encontrado ADN extraterrestre en humanos.

El investigador de este estudio es el Doctor Maxx Rampel, fundador y director ejecutivo de DNA Resonance Research Foundation.

Dicho estudio analizó ADN de personas “comunes” como de personas que afirmaron haber sido abducidos por extraterrestres.

En un examen de 581 familias completas del Proyecto 1000 Genomas, Rampel encontró “grandes secuencias” de ADN en 11 familias que no coincidían con los padres.

Estos incluyen a un grupo de 348 variantes genéticas no parentales, de las cuales procedían niños nacidos antes de 1990.

Lo cual descarta tecnología de edición genética que surgió en 2013, y aunque los hallazgos requieren más análisis más rigurosos, se podría confirmar la presencia de ADN extraterrestre en humanos.

“Aún no hay pruebas concluyentes, porque necesitamos mejores conjuntos de datos, que solo están disponibles tras la aprobación. Eso requiere tiempo y esfuerzo. La humanidad podría estar experimentando una transformación genética. De confirmarse, sería posible detectar qué humanos portan ADN alienígena, lo que en esencia identificaría híbridos.” Doctor Maxx Rampel

De acuerdo con Rempel, de acceder al ADN de padres e hijos que aseguran haber sido abducidos por extraterrestres, se podría identificar las inserciones de ADN alienígena con la secuenciación de alta resolución.