Mariano Barbacid es un bioquímico de renombre en el gremio científico de España, quien recientemente publicó un estudio sobre la supuesta eliminación del cáncer de páncreas, por lo que te damos su perfil con detalles como:

¿Quién es Mariano Barbacid, bioquímico español con revolucionario estudio sobre cáncer de páncreas?

¿Qué edad tiene Mariano Barbacid, bioquímico español con revolucionario estudio sobre cáncer de páncreas?

¿Mariano Barbacid, bioquímico español con revolucionario estudio sobre cáncer de páncreas tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Mariano Barbacid, bioquímico español con revolucionario estudio sobre cáncer de páncreas?

¿Mariano Barbacid, bioquímico español con revolucionario estudio sobre cáncer de páncreas tiene hijos?

¿Qué estudió Mariano Barbacid, bioquímico español con revolucionario estudio sobre cáncer de páncreas?

¿En qué trabajó Mariano Barbacid, bioquímico español con revolucionario estudio sobre cáncer de páncreas?

¿Quién es Mariano Barbacid, bioquímico español con revolucionario estudio sobre cáncer de páncreas?

Mariano Barbacid Montalbán es un bioquímico español de renombre mundial, conocido principalmente por haber aislado el primer oncogén humano (el gen H-ras) en 1982, un hito clave para entender el origen genético del cáncer, mientras trabajaba en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.

Este hallazgo cambió la comprensión del cáncer, demostrando que la enfermedad surge de mutaciones en nuestros propios genes.

Actualmente lidera investigaciones en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que han logrado la regresión total de tumores de páncreas en modelos animales.

También ha sido protagonista reciente por avances experimentales contra el cáncer de páncreas en modelos animales.

Investigador español Mariano Barbacid (Xurxo Martinez / EFE / EFE)

¿Qué edad tiene Mariano Barbacid, bioquímico español con revolucionario estudio sobre cáncer de páncreas?

El bioquímico español Mariano Barbacid, nació el 4 de octubre de 1949, por lo que en 2026 tiene 76 años.

¿Mariano Barbacid, bioquímico español con revolucionario estudio sobre cáncer de páncreas tiene esposa?

Sí, Mariano Barbacid está casado con Mónica López Barahona, también científica especializada en biología molecular e investigación oncológica.

Científicos eliminan al 100% el cáncer de páncreas en ratones, uno de los más mortales (CRIS contra el cáncer)

¿Qué signo zodiacal es Mariano Barbacid, bioquímico español con revolucionario estudio sobre cáncer de páncreas?

Al haber nacido el 4 de octubre, Mariano Barbacid pertenece al signo de Libra quienes, curiosamente, se dice que buscan el equilibrio y la justicia.

Rasgos que Barbacid ha proyectado en su constante lucha por mejorar la financiación y la estructura de la ciencia en España, pese a su escándalo más reciente.

¿Mariano Barbacid, bioquímico español con revolucionario estudio sobre cáncer de páncreas tiene hijos?

Sí, Mariano Barbacid, bioquímico español es padre de dos hijas.

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¿Qué estudió Mariano Barbacid, bioquímico español con revolucionario estudio sobre cáncer de páncreas?

Mariano Barbacid estudió Ciencias Químicas con especialidad en Bioquímica en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció en 1971.

Se doctoró en Bioquímica en 1974 por la misma universidad, con una tesis sobre la interacción de antibióticos con el centro activo de la peptidil transferasa del ribosoma eucariota, realizada en el Instituto de Biología Celular del CSIC.

Posteriormente completó formación postdoctoral en el National Cancer Institute (NCI) de Estados Unidos.

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¿En qué trabajó Mariano Barbacid, bioquímico español con revolucionario estudio sobre cáncer de páncreas?

Mariano Barbacid ha desarrollado una carrera internacional centrada en la investigación del cáncer:

Trabajó como postdoctoral y jefe de grupo en el en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (1974-1988), donde llegó a dirigir áreas de investigación en oncología y donde aisló el primer oncogén humano.

Fue vicepresidente de Oncología Drug Discovery y directivo en la farmacéutica Bristol-Myers Squibb en investigación oncológica (1988-1998), impulsando terapias dirigidas.

Fundó y primer director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Madrid, España (1998-2011).

Actualmente es profesor AXA-CNIO de Oncología Molecular y jefe del Grupo de Oncología Experimental en el CNIO, centrado en mecanismos moleculares del cáncer, modelos animales y estrategias terapéuticas contra mutaciones como KRAS, especialmente en cáncer de páncreas.

Su trabajo ha sido fundamental para comprender los mecanismos moleculares del cáncer y desarrollar nuevas estrategias terapéuticas.

Y destaca por pasar de descubrimientos básicos en oncogenes a aplicaciones traslacionales contra tumores difíciles de tratar.