Rusia aplicó por primera vez Neooncovac, una vacuna experimental contra el cáncer de piel basada en tecnología de ARN, en un paciente de 60 años originario de Kursk.

El procedimiento se realizó en el Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología, uno de los principales hospitales de oncología de Rusia.

La vacuna se diseña de manera personalizada para cada paciente, analizando el ADN de las células cancerosas y preparando al sistema inmune para atacarlas.

Los investigadores advierten que aún se requieren estudios clínicos a largo plazo.

Rusia aplica la primera vacuna contra el cáncer de piel

Investigadores rusos utilizaron tecnología de ARN, las mismas que se usaron para las vacunas contra el Covid-19, para la vacuna Neooncovac que se adapta el perfil genético del tumor de cada paciente.

El primer paciente en recibir la vacuna contra el cáncer de piel fue un hombre de 60 años originario de la región Kursk.

Estos son los hallazgos de la vacuna rusa contra el cáncer. (Especial)

Esta vacuna es uno de los avances más destacados contra el cáncer de piel, siendo el melanoma uno de los tipos más peligrosos.

Los investigadores advierten que la vacuna es el primer paso, pero deben vigilar los resultados clínicos a largo plazo.

Neooncovac es un tratamiento que se diseña para cada paciente, el cual inicia analizando la secuencia de ADN de las células cancerosas.

Posteriormente, se identifican mutaciones y alteraciones únicas del cáncer; con esta información se inicia el desarrollo de la vacuna y se crea un ARNm que prepara al sistema inmune para atacar las células cancerosas.

Vacuna rusa contra el cáncer de piel es una alternativa a tratamientos convencionales

Neooncovac busca ser un tratamiento que evite los efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer convencionales como es la quimioterapia.

La vacuna se aplicó junto con inmunoterapia con el fin de potenciar el sistema inmunológico.

Hasta el momento, no se ha comprobado la efectividad de la vacuna, ya que sigue en investigación.

Neooncovac se encuentra en la etapa inicial y se continúan evaluando los resultados clínicos a largo plazo, así como la seguridad para el paciente.

Una vez que la vacuna contra el cáncer de piel haya pasado las primeras fases, se analizarán la posibilidad de aplicarla en más pacientes.