Llamado por el mundo como “El juez más amable del mundo”, don Frank Caprio murió a los 88 años de edad, dejando al mundo de la justicia de las redes sociales de luto.

A través de un video comunicado David Caprio, el hijo de Frank Caprio “El juez más amable del mundo”, dio a conocer la muerte de su padre, así como la causa en enseguida te compartimos.

¿Qué le pasó a Frank Caprio? “El juez más amable del mundo” murió por un agresivo cáncer

David Caprio, hijo de Frank Caprio “El juez más amable del mundo”, informó la muerte del juez a los 88 años de edad, a causa de cáncer de páncreas.

Sin dar mayor explicación sobre los antecedentes médicos de “El juez más amable del mundo”, David Caprio explicó que la muerte de su padre se debió a una “larga y valiente” lucha contra el cáncer de páncreas.

Frank Caprio, "El juez más amable del mundo". (@therealfrankcaprio)

Según sitios médicos, el cáncer de páncreas se considera el más agresivo, debido a su ubicación y que es difícil detectarlo en las primeras fases.

Normalmente cuando el cáncer de páncreas es detectado se encuentra en fases avanzadas cuando ya ha hecho metástasis en otros órganos.

A Frank Caprio, que murió el 20 de agosto, le fue detectado el cáncer de páncreas en 2023. Sin embargo, “El juez más amable del mundo” vivió año y medio sin el diagnóstico, ya que lo venció.

Asimismo, su hijo explicó que “El juez más amable del mundo” murió rodeado de su familia y amigos que más lo amaron, además recibiendo siempre los buenos deseos de sus seguidores en redes sociales.

El programa por el que Frank Caprio obtuvo el apodo de “El juez más amable del mundo”

El juez Frank Caprio obtuvo por sus fans el apodo de “El juez más amable del mundo”, esto por su desempeño en el programa de televisión Caught in providence.

En el año 2000 se lanzó el programa Caught in providence conformado por dos temporadas, donde Frank Caprio se volvió el protagonista y obtuvo el apodo de “El juez más amable del mundo”.

Frank Caprio, "El juez más amable del mundo". (YouTube/@CaughtInProvidence / Tomada de video)

Caught in providence mostraba casos reales presentados en los juzgados de Providence, donde Frank Caprio demostró que el lado humano es el que debe tomar las decisiones para sentenciar.

Uno de los casos por el que Frank Caprio fue nombrado “El juez más amable del mundo”, fue ‘Un chico honesto’ donde el enjuiciado fue multado por conducir a exceso de velocidad, pero la declaración de su propio hijo ante el tribunal dejó ver que era un buen padre de familia.