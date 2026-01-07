Científicos mexicanos alertan que el sargazo en descomposición podría ser residuo tóxico que daña a los seres humanos y el ambiente.

Tras un estudio realizado por el Tecnológico Nacional de México, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) y el Centro de Investigación Científica de Yucatán, científicos mexicanos realizaron este descubrimiento.

El sargazo es un alga que llega año con año a las costas mexicanas en grandes cantidades que no solo afectan al turismo sino al medio ambiente, según este nuevo estudio.

Sargazo en descomposición podría ser residuo tóxico revela estudio de científicos mexicanos; estos son los metales que deja a su paso

De acuerdo con este estudio realizado por científicos mexicanos en el que se recolectó sargazo de las playas de Akumal en la Riviera Maya, y se analizaron las muestras hasta por 80 días a temperatura ambiente, se generó lixiviado, que es un líquido contaminado.

Pero en el hallazgo sobre lo que genera el sargazo en su periodo de descomposición, el resultado arrojó compuestos químicos como metales.

En el descubrimiento de los científicos mexicanos sobre el sargazo detallan que aunque esta alga puede absorber metales y metaloides como:

Arsénico

Cadmio

Cromo

Níquel

Zinc del medio marino

También el sargazo tiene la capacidad de producir estos mismos metales en su proceso de descomposición.

El estudio también detalla que estas concentraciones tóxicas superan los límites establecidos por la NOM-001-Semarnat.

Incluso señalan que los residuos tóxicos del sargazo supera lo establecido en la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos de Estados Unidos.

Por lo que alertan que el lixiviado de sargazo debería considerarse como un residuo tóxico, debido a las altas concentraciones de arsénico, un químico reconocido por por ser cancerígeno.

El estudio fue publicado en la revista científica Marine Pollution Bulletin, que deja como alerta también la filtración del lixiviado de sargazo en manglares, bosques, terrenos y ríos subterráneos en Yucatán y el Caribe mexicano.