El Museo Kaluz abrirá sus puertas a una de las exposiciones internacionales más destacadas de su historia con la llegada de “Alphonse Mucha. La magia de la línea”, una muestra dedicada al célebre artista checo considerado uno de los máximos exponentes del Art Nouveau.

La exhibición reunirá cerca de 130 piezas entre carteles, ilustraciones, litografías y objetos originales de Alphonse Mucha que permiten recorrer la evolución de su obra e influencia artística.

Además, “Alphonse Mucha. La magia de la línea” incluirá una experiencia inmersiva que acercará al público al universo visual del artista mediante tecnología digital.

¿Cuándo abre la exposición de Alphonse Mucha en México?

El Museo Kaluz presenta por primera vez en México la exposición “Alphonse Mucha. La magia de la línea”, realizada en colaboración con la Mucha Foundation.

La muestra, que reúne cerca de 130 obras entre carteles, litografías, ilustraciones y objetos del célebre artista checo, estará abierta al público del 8 de octubre de 2026 al 8 de febrero de 2027.

Alphonse Mucha, máximo exponente del Art Nouveau, llega al Museo Kaluz (Cortesía)

Bajo la curaduría de Tomoko Sato y Elizabeth Brooke, la exhibición marca la primera exposición internacional organizada por el Museo Kaluz tras su itinerancia por Norteamérica.

El recorrido permite apreciar la evolución del “estilo Mucha” y su impacto en la cultura visual contemporánea, e integra de forma destacada una pieza publicitaria histórica que el artista diseñó para Nestlé en 1897.

Adicionalmente, la exhibición en el Museo Kaluz se enriquece con “La magia del Art Nouveau”, una experiencia inmersiva desarrollada por Grand Palais Immersif y patrocinada por Nestlé, que amplía el universo gráfico del autor mediante proyecciones a gran escala.

“Alphonse Mucha. La magia de la línea”: Charlas y conversatorios en el Museo Kaluz

De manera complementaria, la exposición “Alphonse Mucha. La magia de la línea” en el Museo Kaluz contará con un programa educativo de cuatro charlas y conversatorios durante 2026 y 2027: