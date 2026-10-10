La celebración de los 160 años de Nestlé encontró un punto de encuentro con el arte y la innovación en la exposición “Alphonse Mucha. La magia de la línea”, presentada en el Museo Kaluz.

La muestra no solo reúne obras emblemáticas del maestro del Art Nouveau, sino que también rescata una pieza histórica creada para Nestlé a finales del siglo XIX.

La realidad de la maternidad es muy distinta, pero la imagen vendía a las madres la idea de que, con ese producto de Nestlé, podrían hacer realidad ese sueño. Marcus Mucha, director ejecutivo de la Mucha Foundation y bisnieto de Alphonse Mucha

A través de arte, tecnología y experiencias inmersivas, la exhibición “Alphonse Mucha. La magia de la línea” propone un recorrido que conecta el legado cultural del artista con nuevas formas de acercar el patrimonio artístico al público contemporáneo.

La presencia de Nestlé en esta experiencia inmersiva fue fundamental para acercarnos a una etapa temprana de Mucha, especialmente a una de sus manifestaciones más importantes: la gráfica. Miguel Fernández Félix, Director General del Museo Kaluz

La exposición de Alphonse Mucha en el Museo Kaluz incluye un histórico cartel para Nestlé

En el marco de la celebración de los 160 años de Nestlé en el mundo, el Museo Kaluz de la CDMX acoge una exhibición única que rinde homenaje a la herencia del célebre artista del Art Nouveau, Alphonse Mucha.

La exposición “Alphonse Mucha. La magia de la línea” destaca por la articulación entre el arte clásico, la historia comercial y las nuevas tecnologías.

Uno de los mayores atractivos es el icónico afiche publicitario diseñado por Alphonse Mucha para Nestlé en 1897.

Mucha entendía el arte como un diálogo permanente con el público. Agradecía que sus afiches y pósters estuvieran en las calles, al alcance de la gente. Creo que eso nos recuerda que el arte debe ser siempre una manifestación accesible para todos. Miguel Fernández Félix, Director General del Museo Kaluz

Marcus Mucha, director ejecutivo de la Mucha Foundation y bisnieto del pintor, explicó que tras el éxito del artista en París, Nestlé entendió que su trabajo no buscaba únicamente promocionar un producto, sino “vender un sueño”.

La imagen, inspirada en una figura materna serena con su bebé, buscaba transmitir paz y conexión emocional con las familias.

Nestlé se dio cuenta de que estaba haciendo algo muy especial: no solo vendía productos, vendía un sueño. En esta imagen vemos a una mujer que recuerda a la Virgen María, rodeada de un halo, con un bebé tranquilo y en paz. La realidad de la maternidad es muy distinta, pero la imagen vendía a las madres la idea de que, con ese producto, podrían hacer realidad ese sueño. Marcus Mucha, director ejecutivo de la Mucha Foundation y bisnieto de Alphonse Mucha

Aunque este histórico cartel no figuraba en el guion curatorial inicial, fue integrado especialmente para la exhibición en México tras concretarse la alianza con Nestlé.

La obra publicitaria que Alphonse Mucha creó para Nestlé en 1897 (Elizabeth Flores)

Nestlé ha apoyado la cultura y la creatividad desde hace 160 años

Miriam Mendoza, directora de comunicaciones y medios de Nestlé México, resaltó que la compañía busca poner la cultura y la creatividad al alcance de toda la población.

Estamos muy honrados de participar en esta exposición, que coincide con los 160 años de Nestlé en el mundo. Esta pieza emblemática, presentada en colaboración con nuestros colegas del Museo Kaluz y el artista Marcus, refleja el compromiso que la compañía ha mantenido desde sus inicios con la cultura y la creatividad. Miriam Mendoza, directora de comunicaciones y medios de Nestlé México

Miriam Mendoza afirmó que el propósito institucional “Good Food, Good Life” se traduce en compartir espacios culturales en familia, utilizando las marcas no solo para comercializar, sino como un puente entre la innovación y el patrimonio artístico.

Miriam Mendoza (Nestlé), Marcus Mucha (Mucha Foundation), Miguel Fernández Félix (Museo Kaluz) y Isabelle Jouve (GRAND PALAIS IMMERSIF) (Elizabeth Flores)

Es la primera vez que una experiencia inmersiva coexiste con las obras originales de Alphonse Mucha

La colaboración con Nestlé hizo posible la creación de una experiencia inmersiva a cargo de Grand Palais Immersif (GPI).

Respecto al proceso creativo, Isabelle Jouve subrayó que contaron con “total libertad” por parte de los patrocinadores para desarrollar la propuesta visual y tecnológica respetando la solemnidad de las obras originales.

Como productor, tuve total libertad para desarrollar la experiencia. Siempre con respeto hacia el patrocinador, pero con libertad creativa para hacerla como consideramos adecuado. Isabelle Jouve, productora creativa de Grand Palais Immersif

Experiencia Inmersiva de GRAND PALAIS IMMERSIF (Elizabeth Flores)

Si bien se trata de la octava adaptación de la experiencia inmersiva concebida originalmente en París en 2023, en el Museo Kaluz se logró un formato híbrido e inédito: por primera vez en su itinerancia, la sala inmersiva y las proyecciones digitales coexisten y se integran directamente con obras de arte físicas y originales de Alphonse Mucha.

Esta edición es muy especial porque, por primera vez, combina arte inmersivo con obras originales. La exposición inicial era exclusivamente inmersiva e incluía juegos, textos, entrevistas y otros contenidos para ayudar al público a comprender mejor la obra. Aquí el formato es diferente, porque las propias obras aportan gran parte de esa información. Isabelle Jouve, productora creativa de Grand Palais Immersif

En ese sentido, la colaboración de Nestlé con Grand Palais Immersif y Mucha Foundation convierte la visita al Museo Kaluz en un diálogo vivo entre historia, innovación y belleza.