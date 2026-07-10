A un mes de abrir sus puertas, el Museo de Sitio de Teotihuacán ha registrado 25,015 visitas de nacionales y extranjeros, informó el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En el museo de sitio ubicado en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, sobre la Carretera Ecatepec-Pirámides km 22 + 600, en el Estado de México, se exhiben más de 170 piezas arqueológicas a 20 años de haber permanecido cerrado.

A su paso por la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Joel Omar Vázquez Herrera señaló que el museo fue recuperado por medio de una inversión de siete millones de pesos.

Se restauró la arquitectura del inmueble, la museografía, la gráfica y se trabajó en un guión narrativo para la exhibición de obras que permanecía resguardadas así como inéditas y que fueron presentadas al público a partir del 9 de junio de este año.

“80% de la colección exhibida son piezas arqueológicas que nunca antes se habían mostrado” Joel Omar Vázquez. INAH

¿Qué ofrece el Museo de sitio de Teotihuacán?

En un espacio de 950 metros cuadrados distribuidos en dos niveles, el Museo de Sitio de Teotihuacán exhibe 174 piezas de las cuales 150 son inéditas, es decir, nunca antes fueron apreciadas por el público.

Reúne objetos ceremoniales, utilitarios y simbólicos, provenientes de distintos conjuntos arquitectónicos y barrios de la ciudad prehispánica.

Mediante las colecciones se muestran aspectos de la vida cotidiana, ceremonial y urbana de sus antiguos habitantes, dando un vistazo al comercio a través de la producción artesanal, la organización social y las prácticas religiosas.

Actualmente se ofrece al público la exposición temporal “Hule ritual. Pelotas milenarias” cuyo atractivo principal es una de las 14 pelotas de hule que fue localizada en el sitio arqueológico El Manatí, en Veracruz. Su antigüedad es superior a 3 mil 500 años.

Los trabajos incluyeron la restauración arquitectónica del inmueble, un nuevo proyecto museográfico y la actualización de la imagen gráfica del espacio.