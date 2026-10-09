La escena cultural independiente de la CDMX sumará una nueva propuesta con la inauguración de “Yuxtaposición 0.1. Revisión pegadita”, una exposición colectiva que reunirá arte contemporáneo, collage, cultura pop y experiencias sensoriales en América Tropical. Barra de Arte, en la Roma Sur.

La muestra destaca por la participación del colectivo LOOP, cuyos trabajos exploran la reutilización de imágenes y referencias visuales para construir nuevas narrativas.

El colectivo LOOP participa en “Yuxtaposición 0.1” en el centro cultural América Tropical (Cortesía)

Yuxtaposición 0.1 reunirá a destacados artistas y al colectivo LOOP

El espacio cultural América Tropical. Barra de Arte, ubicado en Tonalá 237 en la Roma Sur, abre sus puertas este viernes 9 de octubre para presentar la exposición colectiva Yuxtaposición 0.1. Revisión pegadita.

Esta propuesta retoma y evoluciona el espíritu de encuentro independiente del espacio, consolidándose como un refugio de creación cultural alejado de las rutas comerciales tradicionales.

El núcleo conceptual de la muestra destaca la participación del colectivo LOOP, una propuesta que extrapola el concepto de la música -donde un fragmento de audio se recicla para dar vida a nuevas composiciones-, hacia las artes plásticas mediante un dinámico patchwork-collage pictórico.

El colectivo LOOP participa en “Yuxtaposición 0.1” en el centro cultural América Tropical (Cortesía)

Integrado por tres creadores anónimos y coordinado conceptualmente por su ideólogo Rene, LOOP elabora sus obras de forma conjunta, entrelazando referencias al arte clásico, heroínas de ciencia ficción japonesa, stickers y grafiti pop.

A tres años de su surgimiento y con más de 70 piezas colocadas internacionalmente, el grupo exhibirá obras de sus series La realeza de la cultura pop y Nuevos dioses.

El colectivo LOOP participa en “Yuxtaposición 0.1” en el centro cultural América Tropical (Cortesía)

La exhibición integra además obras de destacados creadores como Mental Kaoss, Archundia, Gaby Henkel, Orlando Díaz, Kathya Miranda, Omar Barba, Claudia Paz, Jorge Moedano, Rafael Gaytán, M. Huitrón y Michelle Prats Miller.