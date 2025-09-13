Decenas de perros fueron víctimas de una matanza en el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina, Nuevo León, de acuerdo con varias denuncias.

De acuerdo con Alex Ventura, activista en pro de los animales, los perros que supuestamente eran rescatados por este centro, terminaron siendo sacrificados, a pesar de que estaban sanos.

Asimismo, resaltó que por estas denuncias contra el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina, medios locales han comenzado a recibir amenazas.

Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina fue clausurado, encuentran más de 70 perros en abandono

Luego de varios días de denuncia, el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina fue clausurado luego de encontrar a más de 70 perros en abandono.

De acuerdo con el activista, autoridades de Nuevo León encontraron a 79 perros abandonados que, “sabemos que intentarán desvivir” con el alegato de que están enfermos”.

Asimismo, acusó al alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, no permitió que los ciudadanos pudieran verificar la situación de los animales rescatados por el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina.

Además, cuestionó cuántos animales sufrieron el mismo destino en el centro que supuestamente debía de brindarles seguridad y atención, pues se sabe que había orden de dejar de alimentarlos para poder sacrificarlos después.

Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina mató a más de 70 perros que tenía en custodia

El activista Alex Ventura denunció en redes sociales el maltrato que han sufrido perritos supuestamente rescatados por el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina.

El activista denunció una matanza de perros dentro de dicho centro, donde más de 70 fueron sacrificados en el lugar donde se supone que serían atendidos y dados en adopción.

Asimismo, denunció que la orden del gobierno de municipio fue dejar de alimentarlos y, cuando se vieran “en los huesos” fueran dormidos.

“No los alimenten más, no hay dinero y no se va a comprar más alimento, así que déjenlos sin comer y en un mes que todos se vean en los huesos me duermen a todos esos pi.. perros y decimos que fue porque estaban enfermos y desnutridos”, fue la instrucción de la administración, denunció Ventura.

El activista lamentó que fueron sus denuncias sobre perros maltratados por sus dueños las que, sin saber, condenaron a los perros a “irse de este mundo de una forma terrible”.