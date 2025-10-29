Durante una jornada de esterilización aparecieron perros azules en Chernobyl y esto sabe del origen del extraño color de su pelaje.

La organización ‘Dogs of Chernobyl’ acudieron a la zona para realizar pruebas veterinarias y esterilizaciones a jaurías que habitan cerca.

Encuentran perros azules en Chernobyl y esta sería la explicación

Los voluntarios de la organización encontraron varios perros con el pelaje azul, por lo que les realizaron pruebas veterinarias para saber si este fenómeno representa un riesgo.

‘Dogs of Chernobyl’ mencionan que encontraron 3 perros azules y aseguran que semanas atrás los animales no presentaban este color.

Aún no han determinado el origen del color del pelaje de los perros, pero sospechan que la radiación nuclear podría ser uno de los motivos.

También existe la posibilidad de que los canes hayan tenido contacto con algún químico y por eso su pelaje quedó azul.

A pesar del extraño color, los tres perro que presentan esta peculiaridad se muestran activos y con buen estado de salud.

Hasta el momento, los perros azules no han mostrado signos de enfermedad ni alteraciones en su comportamiento.

Perros azules de Chernobyl (Instagram/dogsofchernobyl1)

Los perros de Chernobyl son descendientes de la tragedia nuclear

En 1986 ocurrió una de las tragedias nucleares más desastrosas de Ucrania y el mundo.

Miles de familias fueron desplazadas y algunos abandonaron a sus mascotas, por lo que los descendientes de estos animales domésticos viven hasta la fecha.

La zona cercana a Chernobyl sigue inhabitada, pero la fauna local persiste en el lugar, como los perros.

Los perros de Chernobyl han desarrollado adaptaciones genéticas que les han permitido habitar cerca de la zona nuclear.

‘Dogs of Chernobyl’ es una organización que monitorea el cuidado de los animales y buscan capturar a los perros azules para destinar el origen de su color.

Aparentemente, el color azul de los perros de Chernobyl no compromete su salud.