Mediante un video publicado en sus redes sociales, Yoana de la Cruz ofreció disculpas por su presentación en Reforma, Chiapas, con motivo del festejo del Grito de Independencia.

Yoana de la Cruz, conocida popularmente como ‘La Pony’, se vio envuelta en la polémica por usar la bandera de México como parte de su vestuario en su presentación del pasado 15 de septiembre.

Por lo que la bailarina, criticada por su forma de bailar, pero sobre todo por usar el símbolo patrio, dice no haber tenido la intención de faltarle el respeto a nadie , ya que no le dio un uso despectivo.

“Mi intención fue ondear la bandera en mi entrada como símbolo de orgullo en un día tan importante”, cita la mujer tabasqueña al inicio de su video.

Y, posteriormente, se disculpa:

“Pido una disculpa seriamente a las personas que se vieron ofendidas con esta acción, no lo hice de manera despectiva” Yoana de la Cruz

Yoana de la Cruz explica por qué utilizó la bandera de México como parte de su vestuario

Yoana de la Cruz, quien usó la bandera de México en el evento encabezado por el alcalde Pedro Ramírez Ramos, en Reforma, Chiapas, revela ser ella quién confeccionó su vestuario.

Debido a que su objetivo fue crear un vestuario que evocara al típico traje mexicano, Yoana de la Cruz se inspiró en una tienda de disfraces.

“Me pareció algo significativo porque como ustedes sabrán el mexicano se distingue por ser tan alegre, efusivo y sobre todo orgulloso de de su patria” Yoana de la Cruz

Yoana de la Cruz se inspiró en una tienda de disfraces para crear su vestuario (Yoana de la Cruz / Facebook)

Lo siguiente fue llevar al personaje al escenario y, por supuesto, sorprender al público en tan importante fecha.

Ondeó la bandera mexicana a su entrada y se dispuso a bailar al ritmo de la música que salía de la tornamesa del DJ.

Pero, su baile tampoco gustó, ya que además de usar la bandera de México —lo cual fue visto como una falta de respeto— sus sensuales movimientos provocaron enojo entre los ciudadanos.

En redes sociales se reprobó que menores de edad presenciaran un espectáculo que estuvo muy lejos de ser familiar.

Aunado a esto, un grupo de feministas calificó el show como “un acto que cosifica a las mujeres y desvirtúa el sentido cívico de la ceremonia”.

Por lo que Yoana de la Cruz pidió disculpas, se describió como una mujer preparada y agradeció la oportunidad de visibilidad que se le dio ya que esto le permitirá seguir trabajando para alcanzar sus sueños.