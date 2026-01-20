La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, reconoció el papel histórico que hoy tienen las mujeres al frente de los principales organismos internacionales de turismo, al destacar que el sector atraviesa un momento clave de transformación, innovación y crecimiento a nivel mundial.

Mara Lezama reconoce liderazgo femenino en el turismo internacional

Durante un encuentro internacional, Mara Lezama expresó su reconocimiento a Shaikha Al Nowais, quien asumió el puesto como secretaria general de ONU Turismo, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar este organismo.

La mandataria estatal subrayó que este nombramiento representa un hecho histórico y un motivo de orgullo al marcar un avance significativo en la inclusión y liderazgo femenino dentro de una de las instituciones más importantes.

Por otra parte, felicitó a Gloria Guevara, quien fue nombrada como presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, organismo que agrupa a los principales actores del sector turístico a nivel internacional.

Finalmente, Mara Lezama subrayó que el liderazgo femenino en el turismo global abre nuevas oportunidades para construir una industria más incluyente, moderna y orientada al bienestar social, en un momento decisivo para el futuro del turismo internacional.