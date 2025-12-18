El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) tomó una decisión clave para el futuro del sector, pues dio a conocer que Madrid contará con la nueva sede de su Oficina Global. Esta decisión fue aprobada por unanimidad por los 17 miembros del Comité Operativo del organismo y busca fortalecer su capacidad de incidencia de investigación y vinculación con la industria a nivel internacional.

Madrid se posiciona como HUB estratégico del turismo global

España, con Madrid como ciudad anfitriona, se impuso ante candidaturas de peso como Dubái, Francia, Italia y Suiza. La evaluación consideró factores como:

Costos operativos

Entorno fiscal

Facilidades migratorias

Apoyo gubernamental

Costo de vida

Cercanía con organismos internacionales

Asimismo, se dio a conocer que uno de los puntos clave fue el acceso a talento; desde Madrid, el organismo tendrá alcance a una base de alrededor de 350 millones de profesionales calificados en Europa, además de una conectividad aérea estratégica a través del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

WTTC fortalece su operación global desde España

Esta nueva oficina formará parte de la red mundial del WTTC y apoyará en actividades de defensa del sector, investigación y vinculación.

“La decisión unánime de establecer nuestra Oficina Global en España refleja una visión clara dentro del Comité Operativo sobre lo que el WTTC necesita para tener éxito en los próximos años. Este paso garantiza que operemos de manera más eficiente, que entreguemos mayor valor a nuestros miembros, que tengamos acceso al mejor talento global y que mantengamos una verdadera perspectiva internacional, con el sólido respaldo del gobierno español” Manfredi Lefebvre, Presidente del Consejo de Administración del WTTC

Por su parte, Gloria Guevara, CEO y presidenta interina del WTTC, señaló que España ha priorizado al sector turismo, además de que cuenta con una ubicación estratégica para ofrecer una relación más cercana a los miembros en todo el mundo, al mismo tiempo que desempeña un papel clave en el asesoramiento sobre el desarrollo de políticas que impulsen el crecimiento del turismo y la creación de empleo entre los miembros.

Con esta decisión, Madrid se posiciona como un punto estratégico para la gobernanza global del turismo, reforzando la proyección internacional de España dentro de una de las industrias más relevantes para la economía mundial.