Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, participó en la mesa ejecutiva del World Travel & Tourism Council (WTTC), realizada en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, uno de los encuentros más relevantes del sector turístico a nivel global.

Este espacio estuvo enfocado en definir el rumbo del turismo mundial y contó con la participación de Shaikha Al Nowais, secretaria general de ONU Turismo, así como de Gloria Guevara, presidenta del WTTC.

Mara Lezama posiciona al Caribe Mexicano en la agenda turística global

Desde Madrid, la mandataria estatal expuso las acciones que impulsa su gobierno para consolidar al Caribe Mexicano como un destino estratégico y como la Capital Mundial de las Vacaciones, alineado a una agenda turística global con visión de futuro.

Durante la mesa de diálogo, se intercambiaron perspectivas con líderes internacionales, ministras, ministros y CEOs del sector, con el objetivo de analizar los principales retos y oportunidades del turismo a nivel mundial.

Mara Lezama subrayó que Quintana Roo mantiene un modelo turístico que promueve la prosperidad compartida, el crecimiento ordenado y una visión sostenible, con énfasis en el bienestar social y el desarrollo regional.

Asimismo, destacó que el estado ofrece certeza jurídica, una conectividad aérea en constante fortalecimiento, políticas de sustentabilidad y un gobierno facilitador que trabaja de manera coordinada con el sector privado, a fin de consolidar inversiones que se traduzcan en desarrollo, bienestar y mayores oportunidades para todas y todos.