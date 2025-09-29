El ayuntamiento del municipio de Coahuayana, Michoacán, suspendió clases debido a la violencia que aqueja a la localidad.

El municipio dijo que se coordina con los tres niveles de gobierno para restablecer el orden y la paz.

Por eso, hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para actuar ante los actos de violencia y personas fallecidas.

La decisión de suspender clases para mantener la paz en las comunidades de Coahuayana se implementó este domingo 28 de septiembre y estará activa este 29 de septiembre.

El municipio dijo que es una decisión preventiva y que se avisará sobre la permanencia de la misma en siguientes días.

Violencia se desata en Coahuayana, Michoacán; sin clases todos los niveles educativos

Grupos de civiles armados han dirigido ataques en el municipio de Coahuayana, Michoacán.

Las autoridades han recomendado evitar desplazamientos innecesarios. Una mujer fue atacada a balazos cuando transitaba en su camioneta.

Por estos hechos, se suspenden las clases el lunes 29 de septiembre en:

Educación básica (preescolar, primaria y secundaria)

Educación media superior (preparatoria y bachillerato)

Educación superior

Violencia se extiende a otros municipios de Michoacán

También se reportó la caída de un dron bomba el cual no explotó, cerca de la primaria local de Coahuayana.

Otros de los puntos en donde se registraron ataque es en los municipios de Pátzcuaro y Tepalcatepec.