Carla Daniela y Anabel fueron vinculadas a proceso por el delito de desaparición forzada por particulares por el robo de una bebé en Durango y se les dictó prisión preventiva.

El caso fue reclasificado tras el robo de la bebé Judith en el Hospital Materno Infantil de Durango.

El proceso judicial se lleva en el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, cuya audiencia de vinculación a proceso se llevó a cabo este fin de semana.

Carla Daniela se disfrazó de doctora para robar una bebé en Durango

Los equipos de las dos mujeres y las autoridades tendrán un mes para realizar la investigación complementaria.

Cabe recordar que el pasado 23 de octubre Carla Daniela ingresó al Hospital Materno Infantil de Durango para robarse a la bebé, quien estaba en el área de neonatos del hospital.

Carla Daniela se vistió con un uniforme quirúrgico para ingresar al área de Neonatología del Hospital Materno Infantil de Durango.

Ante los hechos, los padres interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango, por lo que empezaron operativos de localización.

La Fiscalía de Durango activó la Alerta Amber que se lanza cuando una persona menor de edad es desaparecida.

La bebé fue encontrada abandonada en un lote baldío el fraccionamiento Hacienda de las Flores.

Carla Daniela inicialmente la retuvo en su domicilio, le cortó el cabello y luego la abandonó.

La bebé fue abandonada envuelta en una manta, con signos de deshidratación y con lesiones menores.

Anabel, empleada de limpieza, habría dado información a Carla Gabriela

Por su parte, Anabel es trabajadora de intendencia del Hospital Materno Infantil de Durango, quien habría proporcionado información a Carla Daniela de donde se encontraba la bebé que robó.